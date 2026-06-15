Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Με ευρεία πλειοψηφία, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα (15/6) συνταγματική τροποποίηση που θέτει ανώτατο όριο οκτώ ετών για τη θητεία των πρωθυπουργών, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, επηρεάζει άμεσα το ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έχει κυβερνήσει τη χώρα συνολικά 16 χρόνια.

Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με το Afp, εντάχθηκε σε ευρύτερη συνταγματική αναθεώρηση και εγκρίθηκε με 135 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 6 αποχές. Η υπερψήφισή της ήταν εφικτή χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων που διαθέτει το κυβερνών κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ.

Ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ είχε θέσει το μέτρο ως κεντρική προεκλογική δέσμευση, υποστηρίζοντας ότι η απεριόριστη παραμονή στην εξουσία ενέχει κινδύνους συγκέντρωσης ισχύος και θεσμικής φθοράς. Όπως είχε τονίσει, η μακροχρόνια παραμονή ενός ηγέτη μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση μεταξύ κρατικού και προσωπικού συμφέροντος και να αποδυναμώσει τους μηχανισμούς ελέγχου.

«Μια απεριόριστη εξουσία οδηγεί αναπόφευκτα σε απώλεια αυτοσυγκράτησης», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι θεσμικές αλλαγές στοχεύουν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση της θεσμικής ισορροπίας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν καταψήφισε τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στη διάρκεια της θητείας ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού μπορεί να περιορίσει τη λαϊκή βούληση. Ο ίδιος ο Όρμπαν σχολίασε μέσω Facebook ότι «ο νόμος Όρμπαν ψηφίστηκε» και πρόσθεσε ότι παραμένει διαθέσιμος «αν τον χρειαστούν».

Η συνταγματική αλλαγή δεν αποκλείει πλήρως το ενδεχόμενο επιστροφής του Όρμπαν στην εξουσία, καθώς μπορεί να ανατραπεί με νέα μελλοντική τροποποίηση. Πρόκειται, επίσης, για τη 16η αναθεώρηση του ουγγρικού Συντάγματος από το 2011, γεγονός που υπογραμμίζει τη συχνή θεσμική του προσαρμογή.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταργήθηκε και διάταξη που προέβλεπε τη λειτουργία ανεξάρτητου φορέα για τη «διαφύλαξη της συνταγματικής ταυτότητας» της χώρας. Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την προετοιμασία για τη διάλυση του Γραφείου Προστασίας της Κυριαρχίας, ενός οργανισμού που είχε ιδρυθεί το 2024 και είχε ευρείες ερευνητικές αρμοδιότητες με στόχο –όπως είχε αναφερθεί– τον περιορισμό της «ξένης επιρροής».

Ο συγκεκριμένος φορέας είχε βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής, καθώς κατηγορήθηκε ότι στοχοποιεί μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Διαφάνεια, με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο οργανισμός δεν έχει δημοσιεύσει επίσημες εκθέσεις μετά την εκλογική νίκη του Μάγιαρ και αναμένεται να καταργηθεί με σχετικό νομοσχέδιο στο τέλος Ιουνίου.

Η νέα συνταγματική ρύθμιση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο θεσμικών αλλαγών στην Ουγγαρία, που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύουν στη σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών και στην αποτροπή της υπερσυγκέντρωσης εξουσίας.