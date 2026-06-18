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Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό
Ειδήσεις
15:34 - 18 Ιουν 2026

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

Reporter.gr Newsroom
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Ανώτατος σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε την Πέμπτη (18/6) ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιθανότατα «γέμισαν» τον Ντόναλντ Τραμπ με επιζήμιες και παραπλανητικές ιδέες κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 αυτή την εβδομάδα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ισχυρός πολιτικός και παραμένει προσηλωμένος στις δικές του θέσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, μετά από μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε ειρήνη με την Ουκρανία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ των ηγετών της G7 ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι πιστεύει πως ο Τραμπ έλαβε εσφαλμένη εικόνα για την κατάσταση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μόσχα εξακολουθεί να αναμένει επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο Τραμπ βομβαρδίστηκε με επιβλαβείς ιδέες. Κατανοούμε ότι οι Ευρωπαίοι ασκούν σε αυτό το ζήτημα μια μη εποικοδομητική επιρροή», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός πολιτικός και παραμένει πιστός στις απόψεις του. Σχολίασε ορισμένα ζητήματα και επέλεξε να μη μιλήσει για άλλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του φέρονται να υποστήριξαν ενώπιον του Τραμπ ότι η θέση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης έχει βελτιωθεί χάρη στις επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Ο Ουσακόφ απέρριψε κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «απολύτως αναληθή».

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