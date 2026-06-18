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Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα
Ειδήσεις
14:03 - 18 Ιουν 2026

Ζελένσκι: Αν καίγεται η Ουκρανία, θα καίγεται και η Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη (18/6) ότι οι μαζικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας αποτελούν αντίποινα για το πλήγμα που προκάλεσε ζημιές σε ένα ιστορικό μοναστήρι του Κιέβου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι «η Μόσχα θα καεί» εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη διάρκεια της νύχτας τη Μόσχα, με στόχο, μεταξύ άλλων, το διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο. Ποτέ δεν τον θελήσαμε και όλοι το γνωρίζουν, όπως και οι εταίροι μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ηχητικό μήνυμα που απέστειλε σε δημοσιογράφους μέσω ομάδας στο WhatsApp. «Όμως, αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καεί και η Μόσχα σας».

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα σε ολόκληρη την Ουκρανία από επίθεση με drones και πυραύλους, η οποία προκάλεσε ζημιές στη χιλιόχρονη μονή Πέρσεκ Λάβα στο Κίεβο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να συμμετάσχει την Πέμπτη σε συνάντηση των στρατιωτικών συμμάχων της Ουκρανίας στις Βρξυέλλες. Όπως δήλωσε, στη συνάντηση θα συζητηθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μέσω προγράμματος του NATO, καθώς και η δημιουργία ενός συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας σε συνεργασία με τους συμμάχους της χώρας.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και γενικότερα στην οικονομία της χώρας, με στόχο να αναγκαστεί ο Ρώσος πρόεδρος Βολοντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

«Όλοι πρέπει να ασκήσουν πίεση στον Πούτιν: οι Ουκρανοί, όλοι ανεξαιρέτως οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, αλλά και οι ίδιοι οι Ρώσοι. Ήρθε η ώρα να συνέλθουν και να απαιτήσουν αλλαγή πορείας από τον ηγέτη τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 14:36
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