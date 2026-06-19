Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Η Ρωσία απείλησε να εξαπολύει συχνά «μαζικά συντονισμένα πλήγματα» κατά της Ουκρανίας, λίγες μόλις ώρες αφότου το Κίεβο πραγματοποίησε εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Μόσχας, προκαλώντας μεγάλη έκρηξη σε ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Μόσχας το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, στοχεύοντας κυρίως ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 200 drones, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που έχει εξαπολύσει ποτέ η Ουκρανία εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι αρχές ανέφεραν ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Πυκνοί στύλοι μαύρου καπνού υψώνονταν από το διυλιστήριο της Gazprom στα περίχωρα της Μόσχας, μια εγκατάσταση που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει πριν από κάποιο διάστημα, μετά από μία ακόμη τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου, ότι πλέον θα πραγματοποιούμε τακτικά μαζικά συντονισμένα πλήγματα εναντίον στόχων που επηρεάζουν άμεσα τη μαχητική ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο εκδήλωσης στο Καζάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια και να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματίσει τον τετραετή πόλεμο.

Η Ουκρανία επιδιώκει τη στήριξη του Τραμπ

Όπως αναφέρει το CNBC, o Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πλήγματα στη Μόσχα αποτελούσαν απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος στο Κίεβο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η Ρωσία, από την πλευρά της, αρνείται ότι έπληξε τη Μονή των Σπηλαίων (Πετσέρσκα Λάβρα).

«Πρόκειται για μια απολύτως δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας, καθώς και για ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων των στρατιωτών μας εναντίον εγκαταστάσεων που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τις τελευταίες ημέρες όλοι οι εταίροι μας έχουν αναγνωρίσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των πληγμάτων μέσου και μεγάλου βεληνεκούς, καθώς και των κυρώσεων μεγάλης εμβέλειας. Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να κάνει τα απαραίτητα διπλωματικά βήματα», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την επίθεση, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του πολέμου εξέφρασαν ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της ρωσικής αεράμυνας αλλά και για τη λογοκρισία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ερευνητικό οργανισμό με έδρα την Ουάσινγκτον.

Το ISW σημείωσε ότι η αυξανόμενη συχνότητα, κλίμακα και εμβέλεια των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ισχυρά προστατευμένων ρωσικών πόλεων, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, «αναδεικνύει τις ολοένα και μεγαλύτερες αδυναμίες της ρωσικής αεράμυνας και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει το Κρεμλίνο ως προς τη διαχείριση του εσωτερικού πολιτικού κόστους του πολέμου που το ίδιο ξεκίνησε».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι συνεχίζει να αναζητά στήριξη τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρώπη, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να παράσχει περαιτέρω βοήθεια στην Ουκρανία και κάλεσε το Κρεμλίνο να «κλείσει μια συμφωνία» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε συνομιλήσει τις τελευταίες ημέρες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο χώρες έχουν υποστεί «τεράστιες ανθρώπινες απώλειες».

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