Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Με την ψήφιση του Ν. 4557/2018, η αρμοδιότητα για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών – φοροτεχνικών — από την έκδοση οδηγιών έως την επιβολή κυρώσεων — είχε ανατεθεί στην ΑΑΔΕ, παρακάμπτοντας το ΟΕΕ, που είναι εκ του νόμου ο θεσμικός εποπτικός φορέας του επαγγέλματος.
Ο κ. Κόλλιας το χαρακτήρισε αστοχία, την οποία το ΟΕΕ είχε επισημάνει επανειλημμένως στο παρελθόν.
Τα άρθρα 88 και 89 του νέου νομοσχεδίου αποκαθιστούν την ορθή τάξη: το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ενώ η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται στα πειθαρχικά όργανα του ΟΕΕ — όπως θα έπρεπε να είχε γίνει εξ αρχής.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αίσθημα δικαίωσης χαιρετίζουμε την υιοθέτηση αυτού του παγίου αιτήματός μας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη. Η ανάθεση του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στο ΟΕΕ διασφαλίζει ότι η σχετική διαδικασία θα διενεργείται με απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα και αντικειμενικότητα.»
Το ΟΕΕ αξιολόγησε θετικά και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, επισημαίνοντας ωστόσο και σημεία που χρήζουν βελτίωσης:
Ρύθμιση 72 δόσεων: Αποτελεί σημαντική ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορολογική Διοίκηση και ΕΦΚΑ. Η δυνατότητα άρσης δέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική για τη ρευστότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Επιτόκιο 5,84%: Το ΟΕΕ εκτιμά ότι το συγκεκριμένο επιτόκιο παραμένει επιβαρυντικό για οφειλέτες ήδη σε οικονομική αδυναμία και ζητά την επανεξέτασή του, τονίζοντας ότι η μείωσή του θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της ρύθμισης και τη συμμετοχή των φορολογουμένων.
Στήριξη αγροτών: Αξιολογείται θετικά η θέσπιση νέας διαδικασίας απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, καθώς και η επέκταση του τιμολογίου ΓΑΙΑ σε νέους αγρότες.
Στεγαστική πολιτική: Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, καθώς και η πρόβλεψη επιστροφής δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, κρίνονται ως κοινωνικά αναγκαίες και στοχευμένες παρεμβάσεις.