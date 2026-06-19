Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατέθεσε σήμερα τις θέσεις του ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής επί του πολυνομοσχεδίου που συζητείται, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη ρύθμιση των άρθρων 88 και 89, η οποία αποκαθιστά μια αστοχία επτά ετών στο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας των λογιστών – φοροτεχνικών.

Με την ψήφιση του Ν. 4557/2018, η αρμοδιότητα για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών – φοροτεχνικών — από την έκδοση οδηγιών έως την επιβολή κυρώσεων — είχε ανατεθεί στην ΑΑΔΕ, παρακάμπτοντας το ΟΕΕ, που είναι εκ του νόμου ο θεσμικός εποπτικός φορέας του επαγγέλματος.

Ο κ. Κόλλιας το χαρακτήρισε αστοχία, την οποία το ΟΕΕ είχε επισημάνει επανειλημμένως στο παρελθόν.

Τα άρθρα 88 και 89 του νέου νομοσχεδίου αποκαθιστούν την ορθή τάξη: το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τους λογιστές – φοροτεχνικούς και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ενώ η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται στα πειθαρχικά όργανα του ΟΕΕ — όπως θα έπρεπε να είχε γίνει εξ αρχής.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αίσθημα δικαίωσης χαιρετίζουμε την υιοθέτηση αυτού του παγίου αιτήματός μας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη. Η ανάθεση του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων στο ΟΕΕ διασφαλίζει ότι η σχετική διαδικασία θα διενεργείται με απόλυτη επιστημονική εγκυρότητα και αντικειμενικότητα.»

Το ΟΕΕ αξιολόγησε θετικά και άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, επισημαίνοντας ωστόσο και σημεία που χρήζουν βελτίωσης:

Ρύθμιση 72 δόσεων: Αποτελεί σημαντική ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τη δυνατότητα ρύθμισης παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορολογική Διοίκηση και ΕΦΚΑ. Η δυνατότητα άρσης δέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική για τη ρευστότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Επιτόκιο 5,84%: Το ΟΕΕ εκτιμά ότι το συγκεκριμένο επιτόκιο παραμένει επιβαρυντικό για οφειλέτες ήδη σε οικονομική αδυναμία και ζητά την επανεξέτασή του, τονίζοντας ότι η μείωσή του θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα της ρύθμισης και τη συμμετοχή των φορολογουμένων.

Στήριξη αγροτών: Αξιολογείται θετικά η θέσπιση νέας διαδικασίας απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, καθώς και η επέκταση του τιμολογίου ΓΑΙΑ σε νέους αγρότες.

Στεγαστική πολιτική: Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, καθώς και η πρόβλεψη επιστροφής δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, κρίνονται ως κοινωνικά αναγκαίες και στοχευμένες παρεμβάσεις.