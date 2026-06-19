Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το ΕΒΕΑ με τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. ολοκληρώνουν σήμερα τη δυναμική τους παρουσία στην κορυφαία τεχνολογική έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, BEYOND EXPO 2026, η οποία πραγματοποιείται το τριήμερο 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo.

Ως συνδιοργανωτής, μέσα από ένα πυκνό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο περίπτερό του, το Επιμελητήριο ανέδειξε τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Βιοτεχνολογίας και των διεθνών συνεργασιών, προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις και στο startup οικοσύστημα πρακτικά εργαλεία για τη νέα ψηφιακή εποχή.

Η αυλαία των εκδηλώσεων, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, άνοιξε με τον εναρκτήριο χαιρετισμό του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος τόνισε: «Η επόμενη φάση ανάπτυξης της χώρας θα κριθεί από την ικανότητά μας να μετατρέπουμε τη γνώση σε προϊόντα, τις τεχνολογίες σε επιχειρηματική δραστηριότητα και τις καινοτόμες ιδέες σε εξαγωγική δυναμική. Φέτος, επιλέξαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη Βιοτεχνολογία και τις Επιστήμες Υγείας, έναν κλάδο που συνδέει την επιστημονική αριστεία με την παραγωγή ισχυρής προστιθέμενης αξίας. Και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας: καινοτομία, εξωστρέφεια, υψηλή εξειδίκευση και παραγωγή ισχυρής προστιθέμενης αξίας».

Ακολούθησε η εκδήλωση «Το Oικοσύστημα Βιοτεχνολογίας και Επιστημών Ζωής στην Ελλάδα και η δυναμική του», σε συνδιοργάνωση με την Enterprise Greece και τη Bioinnovation Greece, υπό τον συντονισμό του κ. Φάνη Ματσόπουλου, Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Μέλους Δ.Ε. ΕΒΕΑ. Στο πρώτο πάνελ, το οποίο συντόνισε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ και Πρόεδρος της Lavipharm, αναλύθηκε ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη φαρμακευτική ανάπτυξη, ενώ το δεύτερο πάνελ εστίασε στη βιωσιμότητα και τη μεταφορά της έρευνας από το εργαστήριο στην αγορά. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με τον Διαγωνισμό Biohealth-Biotech, όπου αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν οι πιο καινοτόμες ιδέες του κλάδου.

Το απόγευμα, η εξωστρέφεια βρέθηκε στο επίκεντρο με το Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Enterprise Greece και του οργανισμού Slovak Investment and Trade Development (SARIO), με την υποστήριξη του EEN Hellas, υπό τον συντονισμό του κ. Κάρολου Κωστόπουλου, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ. Στην ομιλία του, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από τη διπλωματία στις πράξεις: «Το διμερές εμπόριο υπολείπεται ακόμη των πραγματικών δυνατοτήτων μας. Για το ΕΒΕΑ, οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να μετατρέψουν τη διπλωματία σε εταιρικές σχέσεις και τις συναντήσεις σε εμπορικές συμφωνίες, με αιχμή τις απευθείας B2B επαφές». Το φόρουμ χαιρέτισαν, ακόμη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, και η Πρέσβης της Σλοβακίας, κα Marcela Hanusová, ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Χάρης Θεοχάρης, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, κ. Rastislav Chovanec. Η εκδήλωση έκλεισε με παρουσιάσεις, pitching σλοβακικών εταιρειών και στοχευμένες B2B συναντήσεις.

Η δεύτερη ημέρα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, ξεκίνησε με το Open Innovation Challenge, μια κοινή πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την έναρξη και την αξιολόγηση των επικρατέστερων ιδεών χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Κατά την έναρξη του διαγωνισμού, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ επεσήμανε τη σημασία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: «Κανένας φορέας και καμία επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει μόνη της τις σύνθετες προκλήσεις της εποχής. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό δεν αρκεί να ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες του χθες· πρέπει να σχεδιάζουμε λύσεις για το αύριο. Χρειαζόμαστε ένα κράτος που ανοίγει δρόμους και μια αγορά που δημιουργεί λύσεις».

Ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική βαρύτητα είχε η ενότητα για τη «Θετική Ατζέντα Ελλάδας-Τουρκίας», όπου αναδείχθηκε ο ρόλος του ΕΒΕΑ και της Θ.Ε.Α. στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, κ. Çağatay Erciyes και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος. Αναδεικνύοντας τη νέα διάσταση της οικονομικής διπλωματίας, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε: «Η οικονομική διπλωματία μέσω της καινοτομίας αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι συνεργασίες δεν χτίζονται μόνο σε επίσημα γραφεία, αλλά μέσα σε θερμοκοιτίδες, startups και τεχνολογικές κοινότητες. Πρωτοβουλίες όπως το Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας ξεπερνούν τα όρια μιας απλής δράσης. Λειτουργούν ως πλατφόρμες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν περιορίζονται στη διάρκεια ενός διαγωνισμού, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχεια, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων ανθρώπων που διαμορφώνουν το μέλλον της οικονομίας». Στο πλαίσιο αυτό, στη συνέχεια, η κα Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ και ο κ. Πέτρος Ποδάρας παρουσίασαν το επερχόμενο Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας 2026, το οποίο φέτος έχει κεντρική θεματική την «Τεχνητή Νοημοσύνη». Η ημέρα έκλεισε με παρουσιάσεις χρηματοδοτικών εργαλείων από την EY, την παρουσίαση των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. και το εορταστικό EBEA Open Party.

Οι δράσεις του ΕΒΕΑ ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, με το εργαστήριο Ready 4 Invest: Investment Readiness Toolkit (EEN2EIC) από την κα Ελένη Φώτη και την κα Κατερίνα Σακελλαρίου, EEN Advisor, καθώς και την εκδήλωση «Στρατηγικές για διεθνοποίηση τεχνολογικών startup και ΜμΕ», σε συνδιοργάνωση με την Enterprise Greece, στην οποία απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Ανδρέας Λεούσης, Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Δ.Ε ΕΒΕΑ.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, το κοινό και οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά 10 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ: EmAIRging, Brainfood Intelligent Media Cloud, Papertrail, Wocap, Oinovation, Synergy Accounting Intelligence Network, CloudSignals, HORECA360, Run4More, KORI.

Ο συνολικός συντονισμός των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε από την κα Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του ΕΒΕΑ και Επικεφαλής της Θ.Ε.Α.