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Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς
Ειδήσεις
11:38 - 21 Ιουν 2026

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Reporter.gr Newsroom
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Οι επενδυτές στις χρηματοπιστωτικές αγορές στοιχηματίζουν πλέον σε αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, ενσωματώνοντας πλήρως στις προβλέψεις τους μια άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται στην έντονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού.

Τα swaps που συνδέονται με τις συνεδριάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δείχνουν πλέον προσδοκίες για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, έναντι 23 μονάδων την Πέμπτη και μόλις οκτώ μονάδων στις αρχές της εβδομάδας. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε σε συνθήκες περιορισμένων συναλλαγών, καθώς οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Πιο αυστηρή γραμμή από τον Γουόρς

Οι αγορές προεξοφλούν μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική μετά τις δηλώσεις του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος κατά την πρώτη συνεδρίαση υπό την ηγεσία του ξεκαθάρισε ότι η κεντρική τράπεζα δεν πρόκειται να ανεχθεί υψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Οι τοποθετήσεις του οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων την Τετάρτη.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί περίπου κατά 4% από το χαμηλό τριών μηνών που κατέγραψαν την Πέμπτη, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για τη σταθερότητα της πρόσφατης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Όπως σημειώνει ο Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ebury, η κατάσταση έχει πλέον διαμορφωθεί έτσι ώστε να απαιτείται ελάχιστη επιπλέον ώθηση για να ενισχυθούν οι προσδοκίες υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επανειλημμένες αναφορές της Fed στο γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό εδώ και πέντε συνεχόμενα χρόνια ενισχύουν την εκτίμηση ότι τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να μην αργήσουν.

Οι επενδυτές, ωστόσο, δεν ανέμεναν ότι ο Γουόρς θα υιοθετούσε τόσο αυστηρό τόνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον επέλεξε για την ηγεσία της Fed αφού είχε επανειλημμένα επικρίνει τον προκάτοχό του, Τζερόμ Πάουελ, θεωρώντας ότι δεν είχε προχωρήσει σε επαρκείς μειώσεις του κόστους δανεισμού.

Στο μεταξύ, η τιμή του αργού Brent σταθεροποιήθηκε, αφού νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από την Παρασκευή. Εφόσον η συμφωνία τηρηθεί, εκτιμάται ότι θα μειώσει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

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