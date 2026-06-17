Fed: Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς ολοκληρώθηκε με αμετάβλητα τα επιτόκια

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, από τη νέα ανακοίνωση αφαιρέθηκαν ορισμένες βασικές διατυπώσεις που στο παρελθόν θεωρούνταν ενδείξεις πιθανών μελλοντικών μειώσεων των επιτοκίων, ενώ η επίσημη δήλωση νομισματικής πολιτικής ήταν αισθητά πιο σύντομη σε σύγκριση με προηγούμενες συνεδριάσεις.
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε ομόφωνα να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%.
Να σημειωθεί ότι τα επιτόκια παραμένουν σε αυτό το επίπεδο από τα τέλη του 2025, όταν η κεντρική τράπεζα είχε προχωρήσει σε μείωσή τους κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες.