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Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του
Ειδήσεις
11:37 - 22 Ιουν 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (22/6) την παραίτησή του από την πρωθυπουργία στη Βρετανία, αλλά και ένα σχέδιο για την παράδοση της εξουσίας στον διάδοχό του.

Ο πρωθυπουργός πέρασε το Σαββατοκύριακο ζυγίζοντας το πολιτικό του μέλλον, σημείωνε νωρίτερα το BBC και τελικά αποφάσισε να παραιτηθεί, τόσο από την πρωθυπουργία, όσο και από την ηγεσία του κόμματος των Εργατικών.

Για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια, η Βρετανία βλέπει τον πρωθυπουργό της να ανακοινώνει το σχέδιό του να αποχωρήσει από το αξίωμά του, όχι επειδή έχασε τις γενικές εκλογές, αλλά επειδή το δικό του κόμμα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι... αρκετός.

Στις δηλώσεις του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10 ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού και αρχηγού του Εργατικού Κόμματος.

Πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, ο Στάρμερ υπερασπίστηκε το έργο του και είπε ότι κληρονόμησε το Εργατικό Κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο».

Υποστήριξε ότι του ειπώθηκε «ξανά και ξανά» ότι το κόμμα είχε «τελειώσει», αλλά «απέδειξε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έκαναν λάθος».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στην οικονομία, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια».

Τι ακολουθεί

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον Βασιλιά το πρωί και τον ενημέρωσε για την απόφασή του να παραιτηθεί.

Έχει ζητήσει από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα με την έναρξη των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία στις 9 Ιουλίου και την ολοκλήρωση μέχρι τις θερινές διακοπές.

Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει οριστεί νέος ηγέτης πριν από την επιστροφή του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού, είπε.

Πρόσθεσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει μια ομαλή παράδοση εξουσίας και θα δώσει στον διάδοχό του την πλήρη υποστήριξή του.

«Ξέρουν ότι κληρονομούν μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι πριν από δύο χρόνια», τόνισε.

Συγκινητικός επίλογος

Ο Στάρμερ είπε ότι αφού αφήνει τη «μεγαλύτερη δουλειά στη χώρα» θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην «πιο σημαντική δουλειά».

«Στόχος μου είναι να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ, για την φανταστική μου γυναίκα Βικ, η οποία ήταν βράχος στο πλευρό μου στις καλές και στις κακές στιγμές», είπε και πρόσθεσε:

«Και να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς που μπορώ για να είμαι όμορφα παιδιά, που είναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου», κατέληξε και αγκάλιασε τη σύζυγό του πριν επιστρέψει μέσα στην πρωθυπουργική κατοικία.

Φαβορί ο Μπέρναμ

Φαβορί για να γίνει ο επόμενος ηγέτης των Εργατικών και πρωθυπουργός είναι ο Aντι Μπέρναμ, ο οποίος κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, γεγονός που του επιτρέπει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπέρναμ θα κέρδιζε μια επίσημη εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, η οποία αποφασίζεται από τα μέλη του κόμματος, αν και ορισμένοι βουλευτές ελπίζουν ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Αυτό θα σήμαινε ότι η Βρετανία θα αποκτούσε τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία — τη μεγαλύτερη εναλλαγή ηγετών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες — γεγονός που αντανακλά την οργή των ψηφοφόρων για τις διαδοχικές αποτυχίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, των δημόσιων υπηρεσιών και της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Το προφίλ του Άντι Μπέρναμ

Πρώην υπουργός που δεν έχει συμμετάσχει στην επιρρεπή σε λάθη κυβέρνηση του Στάρμερ, ο Μπέρναμ είναι ο μοναδικός πολιτικός των Εργατικών που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι αισθητά πιο δημοφιλής από τον πρωθυπουργό. Υπερτερεί επίσης του Νάιτζελ Φάρατζ, συμμάχου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτη του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος Reform U.K., το οποίο θεωρείται σοβαρή απειλή για τους Εργατικούς μετά από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ο 56χρονος Μπέρναμ, επαγγελματίας πολιτικός επί δεκαετίες, κέρδισε την αναμέτρηση στο Μέικερφιλντ με ποσοστό 54,8%, αφήνοντας πίσω τον υποψήφιο του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, ο οποίος έλαβε 34,5%. Η νίκη αυτή ενίσχυσε την εικόνα του ως πολιτικού που μπορεί να ανακόψει την άνοδο του κόμματος του βετεράνου υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη του, παρουσίασε ένα εθνικό πολιτικό όραμα σε μια ομιλία που αρκετοί βουλευτές χαρακτήρισαν «πρωθυπουργικού επιπέδου».

«Μίλησα για την ανάγκη να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα... και τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουν τεθεί μπροστά μας», είπε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, αναφέροντας ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση του κόστους ζωής, τη μείωση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και την επανεκβιομηχάνιση της χώρας.

«Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξουμε, αλλά θα την αξιοποιήσουμε... και θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τη Βρετανία.»

Τελευταία τροποποίηση στις 22/06/2026 - 11:56
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