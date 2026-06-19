Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη θέση του, υποσχόμενος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση από τον βασικό εσωκομματικό του αντίπαλο, Άντι Μπέρναμ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύκλο πολιτικής αστάθειας στη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ, δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, πέτυχε μια καθαρή νίκη για το Εργατικό Κόμμα σε εκλογική αναμέτρηση για κοινοβουλευτική έδρα στη βορειοδυτική Αγγλία και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αξιοποιήσει αυτή τη νίκη για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διαδοχής του Στάρμερ.

Το εύρος της νίκης του στο Μέικερφιλντ ώθησε περισσότερους βουλευτές των Εργατικών να δηλώσουν ότι ο Στάρμερ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης, ώστε να οργανωθεί μια ομαλή μεταβίβαση της ηγεσίας στον Μπέρναμ.

Ωστόσο, ο Στάρμερ, ο οποίος κέρδισε με σαρωτική νίκη τις εκλογές του 2024, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να αποχωρήσει», απαριθμώντας τα επιτεύγματα των δύο ετών διακυβέρνησής του: στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταθεροποίηση της οικονομίας και μείωση των χρόνων αναμονής στο σύστημα υγείας.

Ο ΜΠΕΡΝΑΜ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Αν υπάρξει αναμέτρηση για την ηγεσία... τότε ναι, θα είμαι υποψήφιος, θα δώσω τη μάχη, και έχω πει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσω», δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που είχε στόχο να δείξει ότι για τον ίδιο «η δουλειά συνεχίζεται κανονικά».

Επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις του για τους κινδύνους μιας ενδεχομένως αποσταθεροποιητικής εσωκομματικής εκστρατείας ηγεσίας.

Η άρνησή του να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες πιέσεις από στελέχη των Εργατικών να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, σε συνδυασμό με τη μεγάλη νίκη του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ, ενδέχεται να υπονομεύσει τις ελπίδες για μια ομαλή μετάβαση, καθώς οι εσωτερικές διαιρέσεις θα γίνουν δημόσια εμφανείς μέσα από μια μάχη διαδοχής.

Ο 56χρονος Μπέρναμ, επαγγελματίας πολιτικός επί δεκαετίες, κέρδισε την αναμέτρηση στο Μέικερφιλντ με ποσοστό 54,8%, αφήνοντας πίσω τον υποψήφιο του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, ο οποίος έλαβε 34,5%. Η νίκη αυτή ενίσχυσε την εικόνα του ως πολιτικού που μπορεί να ανακόψει την άνοδο του κόμματος του βετεράνου υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη του, παρουσίασε ένα εθνικό πολιτικό όραμα σε μια ομιλία που αρκετοί βουλευτές χαρακτήρισαν «πρωθυπουργικού επιπέδου».

«Μίλησα για την ανάγκη να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα... και τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουν τεθεί μπροστά μας», είπε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, αναφέροντας ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση του κόστους ζωής, τη μείωση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και την επανεκβιομηχάνιση της χώρας.

«Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξουμε, αλλά θα την αξιοποιήσουμε... και θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τη Βρετανία.»

Η νίκη του όχι μόνο τον επανέφερε στο κοινοβούλιο, απ’ όπου μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, αλλά αναπτέρωσε και τις ελπίδες ορισμένων ανήσυχων βουλευτών των Εργατικών ότι μπορούν να κερδίσουν τις επόμενες εθνικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Αυτό είναι κάτι που αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι ο Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας που έχει καταγράψει Βρετανός πρωθυπουργός, δεν μπορεί να πετύχει.

Ο ΜΠΕΡΝΑΜ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μπέρναμ θα κέρδιζε μια επίσημη εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, η οποία αποφασίζεται από τα μέλη του κόμματος, αν και ορισμένοι βουλευτές ελπίζουν ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Αυτό θα σήμαινε ότι η Βρετανία θα αποκτούσε τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία — τη μεγαλύτερη εναλλαγή ηγετών εδώ και σχεδόν δύο αιώνες — γεγονός που αντανακλά την οργή των ψηφοφόρων για τις διαδοχικές αποτυχίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, των δημόσιων υπηρεσιών και της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο 63χρονος Στάρμερ έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει, παρά τα σκάνδαλα, τις αναδιπλώσεις πολιτικής και τις κατηγορίες περί αναποφασιστικότητας, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει την πενταετή θητεία του και να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για επίλυση ορισμένων από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Βρετανίας.

Ωστόσο, περίπου το ένα τέταρτο των βουλευτών του έχει ζητήσει την αποχώρησή του μετά τις βαριές απώλειες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του περασμένου μήνα, ενώ ολοένα και περισσότεροι προσθέτουν το όνομά τους σε αυτή την έκκληση. Ανώτερα στελέχη, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Άμυνας και Υγείας, έχουν ήδη παραιτηθεί.

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών δήλωσαν ότι το κόμμα θα πρέπει να δώσει στον Στάρμερ το Σαββατοκύριακο για να σκεφτεί την κατάσταση και να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης. Η βουλευτής των Εργατικών Λουίζ Χέι, σύμμαχος του Μπέρναμ, δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει «ο Άντι και ο πρωθυπουργός να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες».

«Θέλουμε να αποφύγουμε μια μάχη για την ηγεσία, αν είναι δυνατόν, και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία», είπε.

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών φοβούνται ότι θα χάσουν τις έδρες τους στις εκλογές του 2029 από το κόμμα του Φάρατζ, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ένας ακόμη αντίπαλος του Στάρμερ, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα επιδιώξει σύντομα αναμέτρηση για την ηγεσία, εκτός εάν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει πότε σκοπεύει να αποχωρήσει. Υποστήριξε ότι η νίκη του Μπέρναμ αποδεικνύει πως το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται αλλαγή.





