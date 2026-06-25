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Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι
Ειδήσεις
11:35 - 25 Ιουν 2026

Γερμανικές εξαγωγές: Επιστρέφει η αισιοδοξία, αλλά οι επιχειρήσεις κρατούν μικρό καλάθι

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία βελτιώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο. Ο δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών του ifo διαμορφώθηκε στις -3,7 μονάδες, από -5,7 μονάδες τον Μάιο.

«Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς το κατά πόσο η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα υποχωρήσει με βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνών του ifo, Κλάους Βόλραμπε. «Παράλληλα, ο διεθνής ανταγωνισμός εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονος».

Η βιομηχανία ηλεκτρονικών εμφανίζεται αισιόδοξη και αναμένει σημαντική αύξηση των εξαγωγών της. Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τις διεθνείς δραστηριότητές τους εκφράζουν επίσης οι παραγωγοί ποτών. Αντίθετα, η βιομηχανία τροφίμων προβλέπει υποχώρηση των πωλήσεων στο εξωτερικό.

Μέτρια άνοδο των εξαγωγών αναμένουν ακόμη η φαρμακοβιομηχανία, καθώς και οι κλάδοι γυαλιού και κεραμικών. Στη χημική βιομηχανία, η έντονη κάμψη που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα έχει σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστεί και πλέον οι επιχειρήσεις προβλέπουν μόνο οριακή μείωση των εξαγωγών.

Αντίθετα, οι προοπτικές παραμένουν πιο δύσκολες για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη μεταλλουργία, οι οποίες εξακολουθούν να αναμένουν πτώση των εξαγωγών τους.

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