Μελόνι: Προαναγγέλλει όριο στους ξένους μαθητές ανά τάξη – Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων

Νέα μέτρα για το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα προανήγγειλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων την πρόθεση της κυβέρνησης να θεσπίσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά σχολική τάξη.

Η σχετική ρύθμιση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός την Κυριακή, κατά την ομιλία της στη «Fenix», την εκδήλωση της νεολαίας του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας». Το ακριβές όριο των μαθητών ανά τάξη δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Παράλληλα, η Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα προβλέπεται υποχρέωση εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας για γονείς ξένων μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Στις εξαγγελίες περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στα σχολεία. Η Μελόνι αναφέρθηκε και στο χιτζάμπ, ωστόσο οι διαθέσιμες πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο χρειάζεται διάκριση ως προς το εύρος της απαγόρευσης που θα προβλέπει τελικά η νομοθεσία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέδεσε τις προτεινόμενες αλλαγές με την ένταξη των μαθητών και την ανάγκη να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη διδασκαλία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «τα παιδιά της Ιταλίας δεν μπορούν να αισθάνονται μειονότητα μέσα στην τάξη».