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Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ουκρανία και παγκόσμιες προκλήσεις – Μπαράζ διπλωματικών επαφών
Πολιτική
20:30 - 20 Σεπ 2026

Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ουκρανία και παγκόσμιες προκλήσεις – Μπαράζ διπλωματικών επαφών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει σήμερα 20 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη περιλαμβάνονται πολυάριθμες συναντήσεις υψηλού επιπέδου και επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική. Θα πραγματοποιήσει επίσης διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Khalilur Rahman.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Υπουργού Εξωτερικών θα βρεθούν η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική, καθώς και οι σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Εθνών και η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, καθώς και στο τετραμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Κροατίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί σε Δείπνο Εργασίας Υπουργικού Επιπέδου για τη Μέση Ανατολή. Θα συμμετάσχει επίσης στην Άτυπη Συνάντηση της Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων, στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας και των Ναυτικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει, επίσης, σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνδιοργανώνουν η Ελλάδα και η Ινδία.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Columbia, την οποία συνδιοργανώνουν το Ινστιτούτο Arnold A. Saltzman για τις Σπουδές Πολέμου και Ειρήνης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Columbia και η Πρωτοβουλία για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI), με θέμα «Μεταξύ ισχύος και αρχών: Άσκηση εξωτερικής πολιτικής σε έναν κόσμο σε μετάβαση».

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