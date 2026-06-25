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Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης
Ειδήσεις
23:15 - 25 Ιουν 2026

Βανς: Στα σκαριά μηχανισμός αποκλιμάκωσης με συνεργασία CENTCOM - Φρουρών της Επανάστασης

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αποκάλυψε ότι ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις συνομιλίες της Ελβετίας το περασμένο Σαββατοκύριακο προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (CENTCOM), οι οποίοι θα βρίσκονται στο Κατάρ.  

Σε συνέντευξή του στον βρετανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο UnHerd, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την επιστροφή του από την Ελβετία τη Δευτέρα αλλά δημοσιεύθηκε σήμερα, ο Βανς ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επεδίωξε να δημιουργήσει έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με την ιρανική πλευρά για την αποτροπή νέων συγκρούσεων.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Βανς, με αυτόν τον τρόπο θα διευθετηθούν στο εξής πολλές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη γνωστοποιήσει ότι υπήρξαν επαφές με τους Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η αναφορά του Βανς ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται πλέον σε στρατιωτικό επίπεδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει το IRGC ως «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση».

Οι δύο μηχανισμοί

Πριν αναχωρήσει από την Ελβετία τη Δευτέρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε παρουσιάσει δύο νέους μηχανισμούς που συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες ΗΠΑ –Ιράν: ο πρώτος αφορά τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και ο δεύτερος τη διατήρηση της περιφερειακής εκεχειρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο.

Ωστόσο, από τη συνέντευξη στο UnHerd δεν προκύπτει με σαφήνεια σε ποιον από τους δύο αυτούς μηχανισμούς αναφέρεται ο Βανς, ούτε εάν το κέντρο συντονισμού που φέρεται να έχει δημιουργηθεί στη Ντόχα μεταξύ IRGC και CENTCOM θα είναι αρμόδιο και για τις δύο αποστολές.

Αντιδράσεις από το Ισραήλ

Η πρόβλεψη για συμμετοχή του Ιράν στον μηχανισμό αποκλιμάκωσης που αφορά τον Λίβανο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στις εξελίξεις της χώρας.

Παρ' όλα αυτά, είτε λόγω της επιρροής του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είτε επειδή η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η Τεχεράνη μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της Χεζμπολάχ, οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το αίτημα της ιρανικής πλευράς να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα πρόβλεψη για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και στη συνέχεια συμφώνησαν στη συμμετοχή του Ιράν στον μηχανισμό που θα επιβλέπει την εφαρμογή της.

Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η τελική συμφωνία που επιδιώκει η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη θα διαφέρει ριζικά από την πυρηνική συμφωνία του 2015 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, καθώς θα προβλέπει πολύ αυστηρότερο καθεστώς επιθεωρήσεων και πλήρη εξάλειψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, όρο που η Τεχεράνη έχει ήδη απορρίψει.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η συμφωνία μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών της περιοχής.

Όπως υποστήριξε, τα κράτη του Κόλπου αντιμετωπίζουν θετικά το μνημόνιο κατανόησης, καθώς βρίσκονται ήδη σε διάλογο με την Τεχεράνη.

«Τα Εμιράτα – μακράν η πιο μαχητική, μακράν η πιο φιλοϊσραηλινή χώρα στο GCC – διεξάγουν συνομιλίες με τους Ιρανούς που δεν έχουν ξανασυμβεί, συμπεριλαμβανομένου του IRGC, σχετικά με διάφορα είδη οικονομικών κινήτρων – “Να τι θα πρέπει να δούμε για να κάνουμε τη χώρα σας επενδυτική” – και οι Ιρανοί επιστρέφουν και λένε: “Εντάξει, ναι, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα”», τόνισε ο Βανς.

Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η εντατικοποίηση των επαφών μεταξύ Ιράν και των χωρών του Κόλπου οφείλεται κυρίως στο συμπέρασμα των τελευταίων, μετά τον πρόσφατο πόλεμο, ότι δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους και ότι η βελτίωση των σχέσεων με την Τεχεράνη αποτελεί πλέον αναγκαία επιλογή.

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