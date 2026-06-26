ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ
Ειδήσεις
13:01 - 26 Ιουν 2026

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον Άντι Μπέρναμ «ακραία φιλελεύθερο» στις πρώτες του δηλώσεις για τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος ενδέχεται να γίνει πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες εβδομάδες.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο ο Μπέρναμ να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν», προτού προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «ήταν δήμαρχος μιας πόλης».

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο δίπλα στο Μαρκ Ρούτε, -γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ-, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια εκτενή επίθεση κατά της βρετανικής ενεργειακής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «πεθαίνει» επειδή δεν εκμεταλλεύεται τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Προέτρεψε μάλιστα τον Μπέρναμ να προχωρήσει σε εξορύξεις πετρελαίου.

«Ακούω ότι είναι εξαιρετικά φιλελεύθερος, πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δε θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα για εξορύξεις», δήλωσε στο ίδιο πλαίσιο ο Τραμπ.

Υποβάθμισε επίσης την πιθανότητα να συναντήσει σύντομα τον Μπέρναμ, λέγοντας: «Πιθανότατα έχουμε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις - είναι πολύ φιλελεύθερος», επανέλαβε.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον Στάρμερ επειδή απαγόρευσε νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, προσθέτοντας ότι ενεργειακές εταιρείες όπως η Exxon, η Shell, η Chevron και η BP «εκλιπαρούν» να τους επιτραπεί να εξορύξουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

«Η Αριστερά είναι τόσο τρελή που δε θέλει τα χρήματα», είπε. «Η χώρα σας θα χρεοκοπήσει».

Αφού είχε ήδη χλευάσει τον Στάρμερ λέγοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι η ανάρτησή του στο Truth Social, με την οποία προανήγγειλε την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, ίσως «τον έσπρωξε λίγο προς την έξοδο».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη Κυριακή (21/6) ότι ο Στάρμερ επρόκειτο να παραιτηθεί. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εκφώνησε την ομιλία παραίτησής του τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ συνέχισε επίσης τη μακροχρόνια αντιπαράθεσή του με τον σερ Σαντίκ Καν, δήμαρχο του Λονδίνου, χαρακτηρίζοντάς τον «κατάφωρα ανίκανο».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει συγκρουστεί με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων, πιο πρόσφατα, και με την «ομοϊδεάτη» του Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μέχρι πρότινος διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Μπέρναμ δε «μασάει» τα λόγια του για τον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη συμπληρωματική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, ο Μπέρναμ διακινδύνευσε να προκαλέσει την ενόχληση του Τραμπ με μια αιχμή κατά της «δηλητηριώδους και διχαστικής» πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο δρόμος που ακολουθούμε, αν δεν προσέξουμε, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», είχε δηλώσει.

Επιπλέον, όπως τονίζουν οι Times, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Μπέρναμ είχε ασκήσει δριμεία κριτική στους Βρετανούς πολιτικούς που απέφυγαν να καταδικάσουν τον Τραμπ.

«Κάθε Βρετανός πολιτικός που έδωσε οποιαδήποτε νομιμοποίηση στον Τραμπ θα πρέπει να ντρέπεται αυτή τη στιγμή», είχε γράψει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σε αντίθεση με τη συχνή κριτική του προς τον Τραμπ, ο Μπέρναμ επαίνεσε με ενθουσιασμό τον Ζόχραν Μαμντάνι, μετά την εκλογή του ως δημάρχου της Νέας Υόρκης πέρυσι.

«Θερμά συγχαρητήρια στον εκλεγμένο δήμαρχο @ZohranKMamdani», έγραψε ο Μπέρναμ στο X. «Ήρθε η ώρα οι δήμαρχοι και οι πόλεις σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για τη μείωση του κόστους ζωής!»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS
Πολιτική

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια
Επιχειρήσεις

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη
Ειδήσεις

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις
Ειδήσεις

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:24

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:15

ΠΕΝΕΝ: Τρίωρη στάση εργασίας στο λιμάνι της Ραφήνας

Ναυτιλία
26/06/2026 - 14:09

Στενά του Ορμούζ: Επιστρέφουν τα πλοία, αλλά η ανησυχία παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/06/2026 - 13:57

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση

Πολιτική
26/06/2026 - 13:52

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:51

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ