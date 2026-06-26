«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τον Άντι Μπέρναμ «ακραία φιλελεύθερο» στις πρώτες του δηλώσεις για τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος ενδέχεται να γίνει πρωθυπουργός μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο ο Μπέρναμ να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν», προτού προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «ήταν δήμαρχος μιας πόλης».

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο δίπλα στο Μαρκ Ρούτε, -γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ-, ο Τραμπ εξαπέλυσε μια εκτενή επίθεση κατά της βρετανικής ενεργειακής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «πεθαίνει» επειδή δεν εκμεταλλεύεται τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Προέτρεψε μάλιστα τον Μπέρναμ να προχωρήσει σε εξορύξεις πετρελαίου.

«Ακούω ότι είναι εξαιρετικά φιλελεύθερος, πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δε θα ανοίξει τη Βόρεια Θάλασσα για εξορύξεις», δήλωσε στο ίδιο πλαίσιο ο Τραμπ.

Υποβάθμισε επίσης την πιθανότητα να συναντήσει σύντομα τον Μπέρναμ, λέγοντας: «Πιθανότατα έχουμε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις - είναι πολύ φιλελεύθερος», επανέλαβε.

Ο Τραμπ επέκρινε επίσης τον Στάρμερ επειδή απαγόρευσε νέες γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, προσθέτοντας ότι ενεργειακές εταιρείες όπως η Exxon, η Shell, η Chevron και η BP «εκλιπαρούν» να τους επιτραπεί να εξορύξουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

«Η Αριστερά είναι τόσο τρελή που δε θέλει τα χρήματα», είπε. «Η χώρα σας θα χρεοκοπήσει».

Αφού είχε ήδη χλευάσει τον Στάρμερ λέγοντας ότι «δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ», ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι η ανάρτησή του στο Truth Social, με την οποία προανήγγειλε την παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, ίσως «τον έσπρωξε λίγο προς την έξοδο».

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη Κυριακή (21/6) ότι ο Στάρμερ επρόκειτο να παραιτηθεί. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εκφώνησε την ομιλία παραίτησής του τη Δευτέρα.

Ο Τραμπ συνέχισε επίσης τη μακροχρόνια αντιπαράθεσή του με τον σερ Σαντίκ Καν, δήμαρχο του Λονδίνου, χαρακτηρίζοντάς τον «κατάφωρα ανίκανο».

Να σημειωθεί ότι ο Τραμπ έχει συγκρουστεί με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων, πιο πρόσφατα, και με την «ομοϊδεάτη» του Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μέχρι πρότινος διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Μπέρναμ δε «μασάει» τα λόγια του για τον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη συμπληρωματική εκλογή στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, ο Μπέρναμ διακινδύνευσε να προκαλέσει την ενόχληση του Τραμπ με μια αιχμή κατά της «δηλητηριώδους και διχαστικής» πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο δρόμος που ακολουθούμε, αν δεν προσέξουμε, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», είχε δηλώσει.

Επιπλέον, όπως τονίζουν οι Times, μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Μπέρναμ είχε ασκήσει δριμεία κριτική στους Βρετανούς πολιτικούς που απέφυγαν να καταδικάσουν τον Τραμπ.

«Κάθε Βρετανός πολιτικός που έδωσε οποιαδήποτε νομιμοποίηση στον Τραμπ θα πρέπει να ντρέπεται αυτή τη στιγμή», είχε γράψει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Σε αντίθεση με τη συχνή κριτική του προς τον Τραμπ, ο Μπέρναμ επαίνεσε με ενθουσιασμό τον Ζόχραν Μαμντάνι, μετά την εκλογή του ως δημάρχου της Νέας Υόρκης πέρυσι.

«Θερμά συγχαρητήρια στον εκλεγμένο δήμαρχο @ZohranKMamdani», έγραψε ο Μπέρναμ στο X. «Ήρθε η ώρα οι δήμαρχοι και οι πόλεις σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν για τη μείωση του κόστους ζωής!»