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Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS
Πολιτική
12:49 - 26 Ιουν 2026

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Reporter.gr Newsroom
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Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη, εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες Πέμπτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ (ISS). Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδια να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης.

Οι εξελίξεις παρουσιάστηκαν επίσης στην εκδήλωση «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 12:55
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