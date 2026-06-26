Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην κρίση με το Ιράν, οι δημόσιες τοποθετήσεις δύο κορυφαίων στελεχών της, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αποκαλύπτουν διαφορές προσέγγισης, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ισραήλ και τη στρατηγική στη Μέση Ανατολή.

Ο Βανς, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, επέκρινε όσους στο Ισραήλ ασκούν κριτική στην προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν. Υποστήριξε ακόμη ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε πολιτικές υποδομές στη Βηρυτό, με στόχο την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, δυσχεραίνουν τις αμερικανικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση και ειρηνευτική διευθέτηση.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, υπερασπίστηκε επανειλημμένα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς τες δικαιολογημένη απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Βανς, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως και επικαλέστηκε πρόσφατη επίθεση της οργάνωσης εναντίον ισραηλινού φυλακίου.

Ρωγμές στην εικόνα συνοχής της κυβέρνησης Τραμπ

Για το Reuters, η αντίθεση αυτή δείχνει ότι, παρά τη δημόσια εικόνα συνοχής που επιδιώκει να προβάλει ο Λευκός Οίκος, στο εσωτερικό της κυβέρνησης συνυπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την εξωτερική πολιτική. Πρόκειται για μια πρόκληση για τον Τραμπ, καθώς η πολιτική του βάση παραμένει διχασμένη ως προς τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στις διεθνείς συγκρούσεις.

Ταυτόχρονα, οι διαφορές μεταξύ Βανς και Ρούμπιο θεωρούνται από αναλυτές ως μια πρώτη ένδειξη της ιδεολογικής αντιπαράθεσης που ενδέχεται να κυριαρχήσει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει της διαδοχής του Τραμπ και των προεδρικών εκλογών του 2028, καθώς και οι δύο θεωρούνται πιθανοί διεκδικητές του χρίσματος.

Οι αποστολές των Βανς και Ρούμπιο

Την τελευταία εβδομάδα, και οι δύο αξιωματούχοι ανέλαβαν σημαντικές διεθνείς αποστολές με στόχο να υπερασπιστούν τη συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου.

Ο Βανς ταξίδεψε στην Ελβετία για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψη ότι οι χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση του Ιράν μετά από μια συμφωνία, ενώ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και του αμερικανικού Πενταγώνου στο Κατάρ, με στόχο την αποφυγή στρατιωτικών παρεξηγήσεων.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρούμπιο επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να καθησυχάσει τους περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ, αρκετοί από τους οποίους ανησυχούν ότι η ενδιάμεση συμφωνία προσφέρει υπερβολικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει από τα κράτη του Κόλπου να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «πολύ πρόωρο». Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει συμφωνία, αλλά όχι «με οποιοδήποτε τίμημα».

Διαψεύδει τις εσωτερικές τριβές ο Λευκός Οίκος – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις εκτιμήσεις περί διαφωνιών. Η εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε ότι υπάρχει «μόνο ένα στρατόπεδο, αυτό του προέδρου Τραμπ», ενώ εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισαν τις σχετικές αναφορές «κουραστικό και ψευδές αφήγημα», επιμένοντας ότι ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα την πολιτική του προέδρου.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται λιγότερο πεισμένοι. Ο Μάικλ Ρούμπιν, ανώτερος ερευνητής του American Enterprise Institute, υποστηρίζει ότι ο Βανς και ο Ρούμπιο εκφράζουν δύο διαφορετικές σχολές σκέψης μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι διαφορές τους έχουν βαθιές πολιτικές ρίζες. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο Βανς είχε επανειλημμένα επικρίνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι κοστίζουν ζωές και τεράστιους οικονομικούς πόρους χωρίς ουσιαστικό όφελος. Αντίθετα, ο Ρούμπιο είχε καθιερωθεί στη Γερουσία ως εκπρόσωπος της πιο παρεμβατικής πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν, τη Ρωσία και την Κούβα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο άνδρες συμβολίζουν τις δύο βασικές τάσεις που συνυπάρχουν σήμερα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: από τη μία τους παραδοσιακούς «γερακίστικους» κύκλους που υποστηρίζουν πιο ενεργό αμερικανική εμπλοκή στο εξωτερικό και από την άλλη το ρεύμα που θεωρεί ότι οι μακροχρόνιοι πόλεμοι των τελευταίων δεκαετιών υπήρξαν δαπανηροί και στρατηγικά λανθασμένοι.

Η εσωκομματική αυτή διαίρεση αποτυπώνεται και σε πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, σύμφωνα με την οποία μόλις το 52% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η σημερινή σύγκρουση έχει ενισχύσει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά τις διαφωνίες, Βανς και Ρούμπιο βάζουν πλάτη στον Τραμπ

Παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις στις δημόσιες παρεμβάσεις τους, τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο έχουν στηρίξει όλες τις βασικές επιλογές εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Τραμπ, από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι τη στροφή προς τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Και οι δύο επαναλαμβάνουν ότι η Ουάσιγκτον θα κρίνει το Ιράν από τις πράξεις του και όχι από τις δηλώσεις του.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δικές του θέσεις και σε εκείνες του αντιπροέδρου, ο Ρούμπιο απάντησε ότι ολόκληρη η κυβέρνηση ακολουθεί την κατεύθυνση που χαράσσει ο πρόεδρος Τραμπ, επιμένοντας ότι όλοι οι αξιωματούχοι είναι απολύτως ευθυγραμμισμένοι με τη στρατηγική του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι αμφότεροι θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028, δεδομένου ότι το αμερικανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει στον Τραμπ να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.