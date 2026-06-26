Λαβρόφ κατά Ρούμπιο: Διαφωνία για όσα συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη στάση και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ζήτησε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κλιμακώνοντας τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε γραπτές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Λαβρόφ επανήλθε στη συνάντηση που είχαν οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο Αύγουστο, επιμένοντας ότι τότε είχε επιτευχθεί συμφωνία επί των βασικών αρχών μιας ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά αναφέρεται συχνά σε αυτή τη συνεννόηση ως το «πνεύμα του Άνκορατζ», υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε τη βάση για μια πιθανή διευθέτηση της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, απέρριψε αυτή την εκδοχή, τονίζοντας ότι στην Αλάσκα παρουσιάστηκαν προτάσεις χωρίς να υπάρξει τελική συμφωνία.

«Υπήρξε μια πρόταση στην Αλάσκα, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία στην Αλάσκα. Αν είχε επιτευχθεί συμφωνία, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο Λαβρόφ παρουσίασε την πιο αναλυτική μέχρι σήμερα περιγραφή όσων, σύμφωνα με τον ίδιο, διαδραματίστηκαν στη σύνοδο κορυφής. Όπως υποστήριξε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέτασε αναλυτικά τις προτάσεις που είχε μεταφέρει στη Μόσχα λίγες ημέρες νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Κατά τον Ρώσο υπουργό, ο Πούτιν απαρίθμησε μία προς μία τις αμερικανικές προτάσεις, ζητώντας από τον Γουίτκοφ –ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση μαζί με τον Τραμπ και τον Ρούμπιο– να επιβεβαιώσει ότι τις είχε αποδώσει σωστά. Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, ο Αμερικανός απεσταλμένος απαντούσε θετικά σε κάθε περίπτωση.

«Όταν ο συνάδελφός μου κ. Ρούμπιο λέει ότι στην Αλάσκα υπήρξαν μόνο προτάσεις αλλά καμία συμφωνία, τότε προκύπτει το ερώτημα τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο "συμφωνία"», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Όπως πρόσθεσε, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση της κρίσης και η ρωσική πλευρά τις αποδέχθηκε, η άποψη ότι δεν υπήρξε συμφωνία «φαίνεται μάλλον άκομψη».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συνολική στάση της Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας πως η εικόνα γύρω από τον αμερικανικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις παραμένει ασαφής.

Οι τοποθετήσεις του Λαβρόφ, αλλά και άλλων Ρώσων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, καταδεικνύουν μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο η Μόσχα προσεγγίζει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι σχετικές διπλωματικές προσπάθειες είχαν ουσιαστικά ανασταλεί μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επανέλαβε την Παρασκευή ότι εξακολουθεί να εκτιμά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές θα επαναληφθούν. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δεν θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απολύτως ουδέτερο διαμεσολαβητή, καθώς συνεχίζουν να προμηθεύουν την Ουκρανία με οπλικά συστήματα και να της παρέχουν τεχνολογική υποστήριξη.