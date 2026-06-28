Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες, που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αφήνει πίσω του μια συναρπαστική φάση των ομίλων. Έπειτα από 72 αγώνες γεμάτους ρεκόρ, εκπλήξεις, ανατροπές και έντονες συζητήσεις, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη περνά πλέον στο σημείο όπου δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Τα νοκ άουτ αρχίζουν και απομένουν 32 παιχνίδια μέχρι τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Χάρι Κέιν και ο Τόμας Τούχελ είχαν χαρακτηρίσει το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ως «δύο διαφορετικά τουρνουά». Το πρώτο ολοκληρώθηκε με κάθε πιθανό τρόπο να δικαιώσει τον χαρακτηρισμό: ρεκόρ έσπασαν, αουτσάιντερ έκλεψαν την παράσταση, η μάχη για το Χρυσό Παπούτσι φουντώνει, ενώ ούτε αυτή τη φορά έλειψαν οι στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ακόμη και οι αναλυτές διαψεύστηκαν. Επτά από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες χρειάστηκαν τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς για να εξασφαλίσουν την πρόκριση, αποδεικνύοντας ότι στο Μουντιάλ οι προβλέψεις σπάνια επιβεβαιώνονται.

Τώρα, όμως, αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι. Τα μεγάλα φαβορί, οι ομάδες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη και τα παραμύθια που αρνούνται να τελειώσουν μπαίνουν σε μια σειρά από 16 νοκ άουτ αναμετρήσεις, με μοναδικό προορισμό τον τελικό της Νέας Υόρκης. Δείτε γιατί κάθε μία από αυτές έχει τον δικό της ξεχωριστό λόγο για να την παρακολουθήσετε.

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Κυριακή 28 Ιουνίου

Νότια Αφρική – Καναδάς (22:00)

Αχαρτογράφητα νερά και για τις δύο ομάδες, καθώς καμία δεν έχει βρεθεί ξανά στα νοκ άουτ ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Καναδάς μπορεί να έχει αφήσει πίσω του την έδρα του, όμως χιλιάδες φίλαθλοί του αναμένεται να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα... εντός έδρας στο Λος Άντζελες.

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Βραζιλία – Ιαπωνία (20:00)

Τα αστέρια απέναντι στην απόλυτη πειθαρχία. Μια αναμέτρηση που αποπνέει άρωμα Μουντιάλ. Η «Σελεσάο» κοντράρεται με τους «Σαμουράι Μπλε», οι οποίοι είχαν επικρατήσει με 3-2 τον περασμένο Οκτώβριο και, είκοσι χρόνια μετά, θέλουν να πάρουν και τη δική τους εκδίκηση για το βαρύ 4-1 του 2006.

Γερμανία – Παραγουάη (23:30)

Η Παραγουάη ψάχνει τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό της από τη Γερμανία στους «16» του Μουντιάλ του 2002. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο νικητής είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του τη Γαλλία.

Τρίτη 30 Ιουνίου

Ολλανδία – Μαρόκο (04:00)

Ίσως το πιο λαμπερό ζευγάρι της φάσης. Η Ολλανδία, που πολλοί θεωρούν φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, απέναντι σε ένα Μαρόκο που έφτασε στα ημιτελικά πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον διαθέτει στο κέντρο του τον πολυσυζητημένο 18χρονο Αγιούμπ Μπουαντί.

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία (20:00)

Η ασταμάτητη δύναμη απέναντι στο ακλόνητο εμπόδιο. Από τη μία ο Έρλινγκ Χάαλαντ και από την άλλη η άμυνα της Ακτής Ελεφαντοστού, που δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ σε δέκα προκριματικούς αγώνες. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι Νορβηγοί φίλαθλοι θα χαρίσουν ακόμη ένα εντυπωσιακό «Viking Row» στις εξέδρες.

Γαλλία – Σουηδία (00:00, Τετάρτη)

Η Γαλλία διαθέτει επιθετικό πλούτο που ζηλεύει όλος ο κόσμος, όμως η πιο ενδιαφέρουσα μονομαχία βρίσκεται στην άμυνα. Ο Βίκτορ Γκιόκερες απέναντι στον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά. Ποιος από τους δύο πρωταθλητές Αγγλίας θα βγει νικητής;

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Μεξικό – Ισημερινός (04:00)

Το Μεξικό στο «Αζτέκα» είναι από μόνο του λόγος για να ξενυχτήσει κανείς. Παράλληλα, η Αγγλία θα έχει την ευκαιρία να κατασκοπεύσει έναν πιθανό αντίπαλο στη φάση των «16».

Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (19:00)

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ δίνει το μοναδικό της παιχνίδι σε ώρα που μπορούν να το παρακολουθήσουν άνετα και οι μικρότεροι φίλαθλοι.

Βέλγιο – Σενεγάλη (23:00)

Και οι δύο ομάδες κράτησαν το καλύτερο για το τέλος στη φάση των ομίλων. Το Βέλγιο δείχνει πως η περίφημη «χρυσή γενιά» δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη, ενώ η Σενεγάλη, παρότι προκρίθηκε ως η πιο αδύναμη θεωρητικά τρίτη ομάδα, πέτυχε οκτώ γκολ απέναντι σε Γαλλία, Νορβηγία και Ιράκ, αφήνοντας πίσω της και τις εξωαγωνιστικές αναταράξεις.

Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΗΠΑ – Βοσνία και Ερζεγοβίνη (03:00)

Οι συνδιοργανωτές φτάνουν στο Σαν Φρανσίσκο με ανεβασμένη ψυχολογία, παρά την ήττα από την Τουρκία στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων. Απέναντί τους μια Βοσνία που μπορεί να άφησε εκτός την Ιταλία στα προκριματικά, αλλά δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα μέχρι στιγμής.

Ισπανία – Αυστρία (22:00)

Σύγκρουση διαφορετικών ποδοσφαιρικών σχολών. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, με τον Λαμίν Γιαμάλ ξανά διαθέσιμο, απέναντι σε μια πιο δυναμική και άμεση Αυστρία, που εξασφάλισε την πρόκριση κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Πορτογαλία – Κροατία (02:00)

Ίσως η τελευταία μεγάλη παράσταση. Δύσκολα θα δούμε τον 40χρονο Λούκα Μόντριτς ή τον 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Για έναν από τους δύο, το ταξίδι πιθανότατα τελειώνει εδώ.

Ελβετία – Αλγερία (06:00)

Δεκατρία Μουντιάλ, μόλις τέσσερις αποκλεισμοί από τη φάση των ομίλων. Η Ελβετία βρίσκει σχεδόν πάντα τον τρόπο να βρίσκεται στα νοκ άουτ, όμως αναζητά την πρώτη της νίκη εκεί ύστερα από επτά αποτυχημένες προσπάθειες. Απέναντί της η Αλγερία, που διαθέτει τον 20χρονο Ιμπραΐμ Μάζα, γνωστό στους φίλους της ως «Mazadona».

Αυστραλία – Αίγυπτος (21:00)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ κυνηγά το ιστορικό ρεκόρ σκόρερ της Αιγύπτου. Η ειρωνεία; Ο κάτοχος του ρεκόρ, Χοσάμ Χασάν, είναι σήμερα ο προπονητής του και στο προηγούμενο παιχνίδι τον αντικατέστησε ενώ απείχε μόλις ένα γκολ από την ισοφάριση.

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (01:00, Σάββατο)

Στα χαρτιά μοιάζει με το μεγαλύτερο φαβορί της φάσης. Ο Λιονέλ Μέσι, ήδη με έξι γκολ στη διοργάνωση, απέναντι στον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια. Ωστόσο, ο πολύπειρος γκολκίπερ έχει ήδη κρατήσει δύο φορές ανέπαφη την εστία του και έχει εξελιχθεί σε εθνικό ήρωα.

Σάββατο 4 Ιουλίου

Κολομβία – Γκάνα (04:30)

Αν υπάρχει παιχνίδι που υπόσχεται να προσφέρει όλη τη μαγεία ενός Μουντιάλ, είναι αυτό. Οι Κολομβιανοί έχουν μετατρέψει κάθε αναμέτρηση σε μια ποδοσφαιρική γιορτή, με τις κερκίδες να βάφονται κίτρινες και τον εθνικό ύμνο να ακούγεται εκκωφαντικά πριν από τη σέντρα. Οι φίλαθλοι της Γκάνας, όμως, δύσκολα θα τους αφήσουν να μονοπωλήσουν την ατμόσφαιρα.