Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, επικαλούμενες ως αιτία νέα ιρανική επίθεση κατά εμπορικού δεξαμενόπλοιου. Η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, με αποτέλεσμα η ένταση στον Περσικό Κόλπο να κλιμακώνεται εκ νέου, παρά τη συμφωνημένη εκεχειρία.

Παρότι μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ισχύει τυπικά συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η κατάσταση οδηγείται σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα επιχείρηση αντιποίνων, πλήττοντας αντιαεροπορικές εγκαταστάσεις, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και υποδομές επιτήρησης στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η επιχείρηση ήταν απάντηση στη «συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας». Όπως υποστηρίζει η CENTCOM, ιρανικό drone έπληξε το δεξαμενόπλοιο «Kiku». Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στις περιοχές Σιρίκ και Κεσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πρόκειται για τη δεύτερη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν μετά την υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών στα μέσα Ιουνίου. Είχε προηγηθεί, τη νύχτα του Σαββάτου, νέα επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο ιρανικές αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ, ως αντίποινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο που είχε σημειωθεί την Πέμπτη.

Σκληρές απειλές από τον Τραμπ – Αντίποινα της Τεχεράνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένος με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Είναι πολύ πιθανό να μην μάθουν ποτέ. Ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά αυτό που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το Reuters, ότι ως απάντηση στις τελευταίες αμερικανικές επιδρομές εξαπέλυσαν επιχείρηση με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Παράλληλα, κατηγόρησαν την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχειρία και το πλαίσιο συμφωνίας που είχε συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών, προειδοποιώντας πως οι αμερικανικές ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν στην οριστική κατάρρευση κάθε διπλωματικής διαδικασίας.

Ο στρατός του Κουβέιτ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχαίτισης «εχθρικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ενώ και στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει σημαντική βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, σήμανε συναγερμός και ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας, καθώς η κρίση στην περιοχή εισέρχεται σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση.

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