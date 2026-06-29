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Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν
Ειδήσεις
10:02 - 29 Ιουν 2026

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως περιμένει την άφιξη των Αμερικανών διαπραγματευτών για να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον σταματήσει να είναι τόσο προσηλωμένο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.  

«Περιμένουμε, μόλις τερματιστούν όλα τα γεγονότα, αφού ολοκληρωθεί η θερμή φάση ως προς τον ιρανικό φάκελο, την έλευση αντιπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης με τους οποίους έχουμε ήδη συναντηθεί στη Μόσχα», είπε ο Πούτιν σε συνέντευξη που παραχώρησε, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση για όλες τις λεπτομέρειες», διαβεβαίωσε ακόμη, ενώ την περασμένη Τρίτη ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ εόχε εκφράσει την εκτίμηση πως η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει πλέον «να έχει εγκαταλείψει κάθε πρόσχημα περί ρόλου αμερόληπτου μεσολαβητή» και να έχει απεναντίας πάρει τον δρόμο της «κλιμάκωσης της πίεσης και των κυρώσεων στη Ρωσία».

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