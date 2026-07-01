Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Θετικά μηνύματα για την πορεία των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εξελίσσονται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης του Ιράν προχωρά ικανοποιητικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Κατάρ δημιούργησαν θετικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών.

«Η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωράει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές. «Είχαν πολύ καλές συναντήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος και για τη γενικότερη πορεία των αμερικανοϊρανικών σχέσεων, σημειώνοντας ότι η συνεργασία βρίσκεται σε καλό επίπεδο. «Τα πάμε πολύ καλά», είπε, ενώ πρόσθεσε πως το Ιράν «έχει διανύσει μεγάλη απόσταση», υπονοώντας ότι η Τεχεράνη έχει κάνει βήματα που διευκολύνουν τη συνέχιση του διαλόγου.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την αισιοδοξία του για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας: «Νομίζω ότι τα πάνε καλά», σύμφωνα με το Reuters.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με το Κατάρ να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή στις επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.