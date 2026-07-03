ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
16:18 - 03 Ιουλ 2026

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μόλις τέσσερις ημέρες να απομένουν έως τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κοινή γραμμή σχετικά με ορισμένες από τις βασικές λεπτομέρειες της κοινής δήλωσης που προγραμματίζεται να εκδοθεί.      

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, διπλωμάτες στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες εργάζονται εντατικά, παρότι αρχικά οι αξιωματούχοι έδειχναν να έχουν συμφωνήσει στο κείμενο ενός σύντομου ανακοινωθέντος, το οποίο φιλοδοξούν να εγκρίνουν κατά τη διάρκεια της συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τις συνομιλίες που είχε αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχθηκε σήμερα τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, καθώς οι προετοιμασίες για τη σύνοδο εισέρχονται στην τελική ευθεία. Ο Μερτς απέρριψε τις δηλώσεις που ανάρτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, γνωστός για τις επιφυλάξεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες οι σχετικά χαμηλές γερμανικές αμυντικές δαπάνες σε σύγκριση με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «γελοίες».

Η έντονη αυτή ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε την παραίτηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, του ανώτατου Αμερικανού διοικητή για την Ευρώπη και την Αφρική - ενός ακόμη αξιωματούχου που είχε διοριστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν - γεγονός που ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να περιορίσει τη στρατιωτική δέσμευση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Η Γερμανία θα διπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους. «Επομένως, δεν έχουμε λόγο να αισθανόμαστε ότι υστερούμε έναντι οποιουδήποτε».

Σύμφωνα με πηγές, οι διαφωνίες γύρω από το τελικό κείμενο της διακήρυξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Πολωνία ζητά από τη Συμμαχία να χρηματοδοτήσει την επέκταση προς τα ανατολικά του δικτύου αγωγών καυσίμων που δημιουργήθηκε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και συνδέει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Τουρκία διεκδικεί χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη για τα δικά της σχέδια ανάπτυξης αγωγών, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του ΝΑΤΟ, ύψους 28 δισ. δολαρίων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Συμμαχίας όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα.

Σε ξεχωριστό επίπεδο, η Ιταλία επιδιώκει να αμβλύνει τη διατύπωση της κοινής δήλωσης σχετικά με τη δέσμευση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έως το τέλος του επόμενου έτους. Την ίδια στιγμή, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα πρέπει να επιδείξει προσοχή πριν δεσμευθεί για περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Σύμφωνα με σχέδιο της κοινής δήλωσης, οι σύμμαχοι προβλέπεται να διαθέσουν στην Ουκρανία συνολικά 70 δισ. ευρώ κατά τα έτη 2026 και 2027. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει νέες δεσμεύσεις, αλλά προκύπτει από την ήδη υφιστάμενη ετήσια δέσμευση του ΝΑΤΟ ύψους 40 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με επιπλέον 30 δισ. ευρώ ετησίως που θα προέλθουν από δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 16:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes
Ειδήσεις

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Οικονομία

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Τούρκος πρώην πρέσβης εντοπίζει «αδυναμίες» στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την Ελλάδα
Πολιτική

Τούρκος πρώην πρέσβης εντοπίζει «αδυναμίες» στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την Ελλάδα

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά
Ειδήσεις

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:32

Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:28

Ευελπίδων: Παρέσυρε και εγκατάλειψε αντίδικό του έξω από τα δικαστήρια – Στο ΚΑΤ ο τραυματίας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:16

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:12

ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Πολιτική
03/07/2026 - 17:05

Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

Ειδήσεις
03/07/2026 - 17:03

ΕΕ: Κυρώσεις σε έξι Ρώσους για τον θάνατο του Ναβάλνι

Πολιτική
03/07/2026 - 17:00

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Πολιτική
03/07/2026 - 16:51

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον Ντόκο πλήττουν την αξιοπιστία της χώρας

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:47

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρήσεις
03/07/2026 - 16:40

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στηρίζει την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:29

Πετράλωνα: Στο σκοτάδι τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας

Πολιτική
03/07/2026 - 16:27

Γερουλάνος: Η σωστή διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης προϋπέθετε άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
03/07/2026 - 16:26

Σαμαράς: Ο Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;

Ειδήσεις
03/07/2026 - 16:18

Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/07/2026 - 16:09

Συνεργασία Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης – ΑΔΜΗΕ: Ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών

Ειδήσεις
03/07/2026 - 15:55

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Πολιτική
03/07/2026 - 15:55

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Λεβέντη

Πολιτική
03/07/2026 - 15:37

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Magazino
03/07/2026 - 15:21

Εθνική Γερμανίας: Φαβορί ο Γιούργκεν Κλοπ για τη διαδοχή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν

Οικονομία
03/07/2026 - 15:16

Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Νομίσματα
03/07/2026 - 15:00

Bitcoin: Επιστρέφει στη ζώνη των $61.000 – Οι παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:57

Φωτιά στην Καρδίτσα - 25 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:54

Ο Τραμπ έκανε 22.000 συναλλαγές σε μετοχές το 2025, ενώ με δηλώσεις του ταρακουνούσε τις αγορές

Ναυτιλία
03/07/2026 - 14:38

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Σύμβαση για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ

Πολιτική
03/07/2026 - 14:38

Παπαθανάσης προς ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανακοινώσεις
03/07/2026 - 14:33

Μεταξύ 4,9% και 5,2% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο της Seanergy

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:29

Καύσωνας στην Ευρώπη: 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Πολιτική
03/07/2026 - 14:24

ΝΔ: Κινείται νομικά κατά χρηστών που υποκινούν βία στα κοινωνικά δίκτυα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
03/07/2026 - 14:20

Expert Hellas: Iσχυρή αναπτυξιακή πορεία με κύκλο εργασιών 39,6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
03/07/2026 - 14:11

Πανελλαδικές: Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες ειδικών μαθημάτων και οι επιδόσεις για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ