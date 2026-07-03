Bloomberg: Αμυντικές δαπάνες και ουκρανικό στο επίκεντρο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

Με μόλις τέσσερις ημέρες να απομένουν έως τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κοινή γραμμή σχετικά με ορισμένες από τις βασικές λεπτομέρειες της κοινής δήλωσης που προγραμματίζεται να εκδοθεί.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, διπλωμάτες στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες εργάζονται εντατικά, παρότι αρχικά οι αξιωματούχοι έδειχναν να έχουν συμφωνήσει στο κείμενο ενός σύντομου ανακοινωθέντος, το οποίο φιλοδοξούν να εγκρίνουν κατά τη διάρκεια της συνόδου της 7ης και 8ης Ιουλίου, που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τις συνομιλίες που είχε αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχθηκε σήμερα τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής, καθώς οι προετοιμασίες για τη σύνοδο εισέρχονται στην τελική ευθεία. Ο Μερτς απέρριψε τις δηλώσεις που ανάρτησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, γνωστός για τις επιφυλάξεις του απέναντι στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες οι σχετικά χαμηλές γερμανικές αμυντικές δαπάνες σε σύγκριση με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «γελοίες».

Η έντονη αυτή ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησε την παραίτηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, του ανώτατου Αμερικανού διοικητή για την Ευρώπη και την Αφρική - ενός ακόμη αξιωματούχου που είχε διοριστεί επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν - γεγονός που ερμηνεύεται ως μία ακόμη ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να περιορίσει τη στρατιωτική δέσμευση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Η Γερμανία θα διπλασιάσει τις αμυντικές της δαπάνες μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους. «Επομένως, δεν έχουμε λόγο να αισθανόμαστε ότι υστερούμε έναντι οποιουδήποτε».

Σύμφωνα με πηγές, οι διαφωνίες γύρω από το τελικό κείμενο της διακήρυξης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Πολωνία ζητά από τη Συμμαχία να χρηματοδοτήσει την επέκταση προς τα ανατολικά του δικτύου αγωγών καυσίμων που δημιουργήθηκε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και συνδέει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ευρώπη.

Παράλληλα, η Τουρκία διεκδικεί χρηματοδότηση και πολιτική στήριξη για τα δικά της σχέδια ανάπτυξης αγωγών, στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των υποδομών του ΝΑΤΟ, ύψους 28 δισ. δολαρίων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Συμμαχίας όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα.

Σε ξεχωριστό επίπεδο, η Ιταλία επιδιώκει να αμβλύνει τη διατύπωση της κοινής δήλωσης σχετικά με τη δέσμευση για παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έως το τέλος του επόμενου έτους. Την ίδια στιγμή, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα πρέπει να επιδείξει προσοχή πριν δεσμευθεί για περαιτέρω οικονομική ενίσχυση της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Σύμφωνα με σχέδιο της κοινής δήλωσης, οι σύμμαχοι προβλέπεται να διαθέσουν στην Ουκρανία συνολικά 70 δισ. ευρώ κατά τα έτη 2026 και 2027. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει νέες δεσμεύσεις, αλλά προκύπτει από την ήδη υφιστάμενη ετήσια δέσμευση του ΝΑΤΟ ύψους 40 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με επιπλέον 30 δισ. ευρώ ετησίως που θα προέλθουν από δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.