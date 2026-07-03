Από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Το παρόν τεύχος του ΚΕΠΕ καλύπτει μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από αυξημένη αβεβαιότητα και έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις. Η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο, υπενθυμίζουν ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει ευάλωτη κυρίως σε απροσδόκητες γεωπολιτικές διαταραχές.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα στρατηγικού προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποτελεί απλώς έναν μηχανισμό κατανομής πόρων, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της συνοχής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι επιλογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιό του αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των κρατών-μελών κατά την επόμενη δεκαετία.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, το παρόν τεύχος παρουσιάζει αναλύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της Ελληνικής οικονομίας, από τις μακροοικονομικές εξελίξεις έως ζητήματα κοινωνικής ευημερίας.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα επικεντρώνεται στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και στις προοπτικές της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας. Αρχικά, εξετάζονται οι κυκλικές φάσεις της οικονομικής δραστηριότητας και η πορεία δεικτών οικονομικής αβεβαιότητας. Στη συνέχεια, αναλύονται οι μεταβολές στις βασικές συνιστώσες της ζήτησης, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ και η εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Η ενότητα συμπληρώνεται από την ανάλυση των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, εν μέσω μιας ισχυρής διαταραχής στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Στη δεύτερη ενότητα, η ανάλυση του νέου ΠΔΠ αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίησή του θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η τρίτη ενότητα ξεκινάει με την παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται η υποκειμενική και αντικειμενική φτώχεια και χαρτογραφείται η ευτυχία των παιδιών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κατανόηση των κοινωνικών διαστάσεων της οικονομικής ανάπτυξης. Το Α΄ Μέρος του τεύχους ολοκληρώνεται με την ανάλυση της πρόσφατης πορείας του εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελλάδα.

Τέλος, το ειδικό θέμα του Β΄ Μέρους είναι αφιερωμένο στην υποκειμενική ευημερία, εξετάζοντας την ικανοποίηση από τη ζωή και τα κυρίαρχα συναισθήματα στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2025. Τα ευρήματα υπενθυμίζουν ότι η οικονομική πρόοδος δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με όρους εισοδήματος και παραγωγής, αλλά είναι σκόπιμο να λαμβάνει υπόψη και τις ευρύτερες διαστάσεις της ανθρώπινης ευημερίας. Το τεύχος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ.