Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

Με προειδοποίηση για ένα «καυτό καλοκαίρι» στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, το συνδικάτο IG Metall πραγματοποίησε σήμερα (3/7) κινητοποιήσεις σε εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz σε ολόκληρη τη Γερμανία, αντιδρώντας στα νέα μέτρα περιορισμού του κόστους που προωθεί η αυτοκινητοβιομηχανία.

Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι της Mercedes πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις περικοπές που σχεδιάζει η διοίκηση. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η αναβολή της καταβολής του ετήσιου μπόνους, αλλά και η εξέταση πρότασης για αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών.

Σε επιστολή που απέστειλε προς το προσωπικό στη Γερμανία στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes-Benz υποστήριξε ότι η εταιρεία οφείλει να συνεχίσει τη μείωση του λειτουργικού κόστους «με πλήρη ταχύτητα», ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στις τιμές. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, «παρά τις προσπάθειές μας, η κατάσταση στη Γερμανία είναι σήμερα δραματική».

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 90.000 από τους συνολικά 108.000 εργαζόμενους της Mercedes στη Γερμανία δε θα λάβουν τον Ιούλιο την προβλεπόμενη από τη συλλογική σύμβαση έκτακτη αμοιβή τους. Η καταβολή της μετατίθεται για το επόμενο έτος. Πρόκειται για το λεγόμενο «επίδομα μετασχηματισμού», το οποίο αντιστοιχεί στο 18,4% του τακτικού μηνιαίου μισθού κάθε εργαζομένου. Σύμφωνα με την IG Metall, η ισχύουσα συλλογική σύμβαση επιτρέπει την αναβολή ή ακόμη και την αναστολή της συγκεκριμένης παροχής σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Σε απάντηση των εξελίξεων, το συνδικάτο κάλεσε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις έξω από εργοστάσια της Mercedes σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων το Ζίντελφινγκεν και το Ουντερτούρκχαϊμ στη Στουτγκάρδη, η Βρέμη, το Βερολίνο, το Αμβούργο, το Γκέρμερσχαϊμ, το Ράστατ και το Κούπερχαϊμ. Η πρόεδρος της IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, επρόκειτο να απευθύνει ομιλία σε συγκέντρωση στο Ντίσελντορφ.

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο προειδοποίησε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα «καυτό καλοκαίρι και φθινόπωρο», εφόσον οι διοικήσεις συνεχίσουν να επιλέγουν τις περικοπές θέσεων εργασίας και τις μετεγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων αντί να αναζητούν ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου.

«Οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουν εξαντλήσει τα όριά τους. Δεν πρόκειται πλέον να λειτουργούν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για λάθη της διοίκησης ή για τις συνέπειες των γεωπολιτικών εξελίξεων, που αποτελούν τις πραγματικές αιτίες της κρίσης», τονίζεται στην ανακοίνωση, με την IG Metall να υπογραμμίζει ότι οι εργοδότες προχωρούν σε περικοπές προσωπικού, παραβλέποντας πως οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

Παράλληλα, αντίστοιχα σχέδια αναδιάρθρωσης και μείωσης προσωπικού έχουν ανακοινώσει και άλλες μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τόσο η BMW όσο και η Volkswagen εξετάζουν περικοπές θέσεων εργασίας, με τις απώλειες στη δεύτερη να εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 100.000.