Ρωσική επίθεση στο Κίεβο έπληξε πολυκατοικίες - Εννέα νεκροί

Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το Κίεβο τα ξημερώματα της Δευτέρας, σκοτώνοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, σύμφωνα με τις αρχές. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονικότερη επιδρομή στη φετινή χρονιά εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters ο αριθμός των νεκρών στην πρωτεύουσα ανήλθε στους εννέα, ενώ 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης.

«Δυστυχώς, αυτά δεν είναι τα τελικά στοιχεία», είπε, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, μεταξύ αυτών και μια εννιαώροφη πολυκατοικία στην ιστορική συνοικία Ποντίλσκι.

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν πυροσβεστικό όχημα με κλίμακα για να προσεγγίσουν ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στους επάνω ορόφους του κτιρίου, το οποίο είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τον πέμπτο όροφο και πάνω.

Παράλληλα, οι διασώστες αναζητούσαν κατοίκους σε μια 21ώροφη πολυκατοικία στην ίδια περιοχή. Ο Τκατσένκο δήλωσε ότι μόνο στη συνοικία Ποντίλσκι επλήγησαν τέσσερις πολυκατοικίες.

{https://x.com/Ukr_Week_FR/status/2073995801161011678}

Η νέα επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, τη φονικότερη επίθεση που έχει δεχθεί το Κίεβο φέτος.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική συνοικία Νταρνίτσκι, όπου θραύσματα έπληξαν μια 25ώροφη πολυκατοικία, ενώ σωστικά συνεργεία εργάζονταν για να απεγκλωβίσουν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί στους επάνω ορόφους.

Πρόσθεσε επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα 30ώροφο κτίριο στη Νταρνίτσκι, από το οποίο οι κάτοικοι απομακρύνονταν με ασφάλεια.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι ακούστηκαν διαδοχικές εκρήξεις μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα και ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε δράση εναντίον ρωσικών drones.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε ο περιφερειάρχης Mykola Kalashnyk.

Επίθεση δέχθηκε επίσης το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Serhiy Lysak, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένα άτομο.