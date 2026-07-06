Η Κίνα δοκίμασε βαλλιστικό πύραυλο στον Ειρηνικό - Έντονη αντίδραση της Αυστραλίας

Η Κίνα πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς με εικονική πολεμική κεφαλή στον Ειρηνικό Ωκεανό, λίγες ώρες αφότου η Αυστραλία υπέγραψε ένα νέο αμυντικό σύμφωνο με τα Φίτζι.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε την εκτόξευση ως «ρουτίνα του ετήσιου στρατιωτικού προγράμματος της Κίνας», αλλά η ενέργεια εξόργισε τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας.

Η Κανμπέρα κατηγόρησε την Κίνα για «αποσταθεροποίηση» της περιοχής – αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως η δοκιμή αποτελεί απάντηση στη νέα της συμφωνία ασφαλείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Αυστραλία αγωνίζεται να ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς με τους γείτονές της στον Ειρηνικό, προκειμένου να αντισταθμίσει την αυξανόμενη κινεζική επιρροή και τη στρατιωτική επέκταση στην περιοχή.

Το Πεκίνο, σύμφωνα με το BBC, είχε ενημερώσει την Κανμπέρα για τα σχέδιά του να διεξάγει τη δοκιμή του πυραύλου λίγες ώρες πριν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Ο Μαρλς πρόσθεσε ότι η Αυστραλία «ανησυχεί πολύ για οποιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια του Ειρηνικού».

Οι κυβερνήσεις σε όλη την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Ζηλανδίας, της Ιαπωνίας και της Παπούα Νέας Γουινέας, ενημερώθηκαν από Κινέζους αξιωματούχους για την πρόθεση του στρατού τους να διεξάγει θαλάσσιες ασκήσεις τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Ουίνστον Πίτερς, χαρακτήρισε τη δοκιμή «ανεπιθύμητη και ανησυχητική εξέλιξη», την οποία η κυβέρνησή του θα συζητήσει με τους εταίρους της στον Ειρηνικό.

Η Ιαπωνία δήλωσε ότι «προέτρεψε σθεναρά» την Κίνα να επανεξετάσει την κίνηση αυτή, αφού ενημερώθηκε για την εκτόξευση 90 λεπτά πριν αυτή συμβεί.

Η Κίνα δήλωσε ότι η πυραυλική της δοκιμή – η οποία πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την τελευταία – ήταν μέρος μιας «συνηθισμένης» στρατιωτικής εκπαίδευσης και «δεν στρεφόταν εναντίον κάποιας συγκεκριμένης χώρας ή στόχου».

«Η σχετική δραστηριότητα εκτόξευσης διεξήχθη με ασφαλή, ρυθμισμένο και επαγγελματικό τρόπο, και ελπίζουμε ότι ορισμένες χώρες θα αποφύγουν να την παρερμηνεύσουν», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ, μετά την εκτόξευση τη Δευτέρα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα των Φίτζι, Σούβα, η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι η δοκιμή έγινε «στο πλαίσιο μιας ταχείας στρατιωτικής συσσώρευσης από την Κίνα» και διέτρεχε τον κίνδυνο «αποσταθεροποίησης» της περιοχής.

Η Γουόνγκ βρισκόταν στην πρωτεύουσα των Φίτζι καθώς η Αυστραλία επισημοποιούσε τη συνθήκη της με τα Φίτζι, τη «Συμμαχία του Ωκεανού της Ειρήνης». Αυτή αποτελεί την πρώτη συμμαχία των Φίτζι και την τέταρτη της Αυστραλίας – μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νέα Ζηλανδία και την Παπούα Νέα Γουινέα.

Η συνθήκη θα υποστηριχθεί από δαπάνες της αυστραλιανής κυβέρνησης ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ορίζοντα δεκαετίας για μέτρα κατά του διακρατικού εγκλήματος, καθώς και για την υγεία και τις υποδομές στα Φίτζι, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι.

Υπογράφοντας τη συμφωνία με τον ομόλογό του από τα Φίτζι, ο Αλμπανίζι δήλωσε ότι πρόκειται για «μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες» που έχει αναλάβει η Κανμπέρα με οποιαδήποτε χώρα.

Ο πρωθυπουργός των Φίτζι, Σιτιβένι Ραμπούκα, δήλωσε ότι η συνθήκη ήταν μια «καθοριστική στιγμή» στους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και σηματοδότησε μια «πολύ σημαντική αναβάθμιση της διμερούς μας σχέσης».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν περίμενε κάποια αντίδραση από το Πεκίνο, ο Ραμπούκα δήλωσε ότι πιστεύει πως η Κίνα θα «καλωσόριζε αυτή την κατανόηση».

«Δεν απειλεί τη σχέση των Φίτζι με την Κίνα, ούτε τη σχέση της Αυστραλίας με την Κίνα», δήλωσε σε σχόλια που μετέδωσε το εθνικό δίκτυο της Αυστραλίας, ABC.