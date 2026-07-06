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Microsoft: Καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις
16:53 - 06 Ιουλ 2026

Microsoft: Καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Η Microsoft προχωρά στην κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν στο 2,1% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο της νέας προσπάθειάς της να περιορίσει το λειτουργικό κόστος εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.      

Όπως μεταδίδει το CNBC, μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται το τμήμα Xbox, το οποίο θα χάσει περίπου το 20% του προσωπικού του.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Xbox, Άσα Σάρμα, η μονάδα θα προχωρήσει στην κατάργηση συνολικά 3.200 θέσεων εργασίας έως το οικονομικό έτος 2027. Όπως γνωστοποίησε με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους, οι πρώτες 1.600 θέσεις καταργούνται άμεσα, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα.

Πηγή με γνώση των εσωτερικών διεργασιών στην εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο του προσωπικού της Xbox.

Παρά τις αναδιαρθρώσεις, η Άσα Σάρμα εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της δραστηριότητας, τονίζοντας ότι «η Xbox θα επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά το 2027».

Επισημαίνεται ότι η Microsoft καταγράφει μέχρι στιγμής τη χειρότερη χρηματιστηριακή επίδοση μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης (megacaps) μέσα στο 2026, με τη μετοχή της να έχει υποχωρήσει κατά 19% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής. Παράλληλα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η εταιρεία δεν έχουν ακόμη πετύχει τη δυναμική εμπορική απήχηση που ανέμενε η αγορά.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Microsoft προχωρά σε εκτεταμένες περικοπές προσωπικού. Και το 2025 υλοποίησε διαδοχικούς γύρους απολύσεων, με έναν από αυτούς να οδηγεί στην κατάργηση περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

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