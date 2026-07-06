Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την τήρηση του «ευ αγωνίζεσθαι» όπως επίσης και διαφάνεια όσον αφορά τον ανταγωνισμό στο χώρο του αθλητισμού, μετά την ανατροπή της απόφασης για τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπαλογκάν, η οποία φέρεται να προέκυψε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, μιλώντας τη Δευτέρα (6/7), η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εύα Χρντσιρόβα, απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση του Μπαλογκάν, υπογράμμισε όμως ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να διατηρούν την αυτονομία τους στη λήψη αποφάσεων.

«Σεβόμαστε την αυτονομία του αθλητισμού και το δικαίωμα των αθλητικών ομοσπονδιών να αποφασίζουν τα κριτήρια υπό τα οποία αγωνίζονται οι συμμετέχοντες», δήλωσε η Χρντσιρόβα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «κάθε τέτοια απόφαση θα πρέπει, προφανώς, να λαμβάνεται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια», επισημαίνοντας γενικότερα ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την αρχή του ευ αγωνίζεσθαι και του διαφανούς ανταγωνισμού».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαλογκάν είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στον αγώνα απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη φάση των νοκ άουτ, γεγονός που σήμαινε ότι θα έχανε λόγω τιμωρίας την αναμέτρηση της φάσης των «16» απέναντι στο Βέλγιο. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο την Πέμπτη, η τιμωρία ανακλήθηκε.

Από την πλευρά της, η FIFA δεν επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες συνομιλίες για το θέμα, ωστόσο επανέλαβε στο Politico ότι ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή ήταν εκείνη που αποφάσισε να άρει την τιμωρία του ενός αγώνα.

Πιο αυστηρή ήταν η τοποθέτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική παρέμβαση σε αθλητικές αποφάσεις ενδέχεται να υπονομεύσει την ανεξαρτησία των διοικητικών οργάνων του αθλητισμού.

«Οι αποφάσεις που αφορούν τους αθλητικούς κανονισμούς και γενικότερα τα αθλητικά ζητήματα ανήκουν στους αθλητικούς φορείς και όχι στους πολιτικούς», έγραψε ο Μικάλεφ στην πλατφόρμα X.

«Η άσκηση επιρροής σε αθλητικές αποφάσεις θα υπονόμευε την αυτονομία του αθλητισμού».

Κατ' επέκταση, ο ίδιος εκτίμησε ότι η FIFA έλαβε «λανθασμένη απόφαση», προσθέτοντας ότι η προσοχή θα έπρεπε να επικεντρωθεί «στις πραγματικές προκλήσεις διακυβέρνησης του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης του αθλητισμού για πολιτικούς σκοπούς».

«Φουντώνουν» οι αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA), χαρακτήρισε σε ιδιαίτερα αυστηρή ανακοίνωσή της την απόφαση της FIFA «ακατανόητη και αδικαιολόγητη», κατηγορώντας την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ότι «ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή».

Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε στο Politico ότι η απόφαση της FIFA «εγείρει ξεκάθαρα πολλά ερωτήματα». Όπως υποστήριξε, «αν πράγματι ένα τηλεφώνημα οδήγησε σε αυτή την ακατανόητη απόφαση, τότε πρόκειται για υπονόμευση των πιο θεμελιωδών κανόνων του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού», γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της FIFA όταν επικαλείται τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Στη Βρετανία, και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ άσκησε διακριτική κριτική στην απόφαση. Εκπρόσωπός του δήλωσε στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι «οι αποφάσεις αυτές αποτελούν αρμοδιότητα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και πρέπει να παραμείνουν έτσι», προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός στηρίζει την ακεραιότητα των διοργανώσεων σε όλα τα αθλήματα».