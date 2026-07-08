Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων κατά μήκος των ιρανικών ακτών και ταυτόχρονα επανέφεραν περιορισμούς στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ενέργειες αυτές αποτελούσαν απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών και άλλων πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιδρομές ήταν σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας από προηγούμενες επιχειρήσεις μετά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης. Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι επλήγησαν περισσότεροι από 80 στόχοι, μεταξύ των οποίων:

συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας,

κέντρα διοίκησης και ελέγχου,

θέσεις αντιπλοϊκών πυραύλων,

δεκάδες μικρά στρατιωτικά σκάφη του Ιράν.

Παρά την επίθεση, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι εξακολουθούν να θεωρούν πως η εκεχειρία παραμένει τυπικά σε ισχύ, προειδοποιώντας όμως ότι θα αντιδρούν κάθε φορά που εκτιμούν ότι παραβιάζεται.

Η αντίδραση του Ιράν

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, χώρες που φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Οι αρχές των δύο χωρών ενεργοποίησαν συναγερμούς και κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αντιμετώπισαν τις επιθέσεις.

Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι νέες κυρώσεις, οι αεροπορικές επιθέσεις και οι αμερικανικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί.

Στόχος: τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και σύμφωνα με τη Wall Street Journal οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν είχε αρχίσει να αποκαθιστά τις στρατιωτικές του δυνατότητες στην περιοχή, είχε αντικαταστήσει κατεστραμμένα ραντάρ με νέα, μικρότερα και πιο ευέλικτα, ενώ είχε επαναφέρει σε επιχειρησιακή κατάσταση εκατοντάδες πυραύλους και εκτοξευτές που είχαν πληγεί στον προηγούμενο πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πλέον το Ιράν διαθέτει πάνω από το μισό του πυραυλικού οπλοστασίου που είχε πριν από τη σύγκρουση.

Ο ρόλος του Προέδρου Τραμπ

Όσο συμβαίνουν τα παραπάνω ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Άγκυρα για σύνοδο ηγετών του ΝΑΤΟ, όπου η κρίση με το Ιράν αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης.

Παρότι εμφανίζεται να επιδιώκει μια μόνιμη διπλωματική λύση, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιστροφής σε πλήρη στρατιωτική σύγκρουση εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ ζητούν τον τερματισμό της κρίσης και εξετάζουν τρόπους διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Πετρέλαιο και οικονομικές επιπτώσεις

Λίγο πριν από τις επιθέσεις, η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε την προσωρινή άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο στη διεθνή αγορά.

Η άδεια αυτή αποτελούσε το σημαντικότερο οικονομικό κίνητρο που είχε δοθεί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας.

Μετά την ανακοίνωση:

οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου κατά 5%,

το Brent έφτασε σχεδόν τα 76 δολάρια το βαρέλι,

ενισχύθηκαν οι ανησυχίες για νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παρά τις επιθέσεις, πάντως, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ είχε αρχίσει να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα, με περίπου 30–60 διελεύσεις πλοίων ημερησίως.

Οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα τέλος με τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις η Wall Steet Journal σημειώνει πως δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και έχουν προσωρινά διακοπεί λόγω της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.