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Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα
Ειδήσεις
13:00 - 08 Ιουλ 2026

Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Νέα μηνύματα με σαφείς αναφορές στη θέση της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό και νατοϊκό αμυντικό πλαίσιο αλλά και αιχμές για την Ελλάδα έστειλε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη της Συμμαχίας δεν θα πρέπει να αποκλείουν τους συμμάχους που δεν ανήκουν στην ΕΕ από τον σχεδιασμό των αμυντικών πολιτικών (πρόγραμμα SAFE κλπ).

Ο Τούρκος πρόεδρος, σε δηλώσεις του μετά τις εργασίες της Συνόδου, τόνισε ότι η Τουρκία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τον νέο στόχο των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ, ο οποίος προβλέπει τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ έως το 2030.

«Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχουμε τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών έως το 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Άγκυρας για την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Αιχμές για τον ρόλο της Ελλάδας στα αμυντικά σχέδια

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής όλων των συμμάχων στον αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, αφήνοντας αιχμές για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας.

«Οι σύμμαχοι-μέλη της ΕΕ δεν πρέπει να αποκλείουν τους συμμάχους που δεν είναι μέλη της ΕΕ από τα αμυντικά σχέδια», σημείωσε, σε μια τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως έμμεση αναφορά στις ελληνικές θέσεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα της Συμμαχίας, χωρίς όμως να δημιουργούνται εμπόδια στην ενότητα του ΝΑΤΟ.

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα του ΝΑΤΟ, χωρίς να εμποδίζουν την ενότητα της Συμμαχίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί που υπάρχουν στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των συμμάχων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt32yq6q9i1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Ατσάλινος Θόλος»: Επένδυση 24 δισ. δολαρίων στην τουρκική αεράμυνα

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «Ατσάλινος Θόλος» (Steel Dome), το οποίο αποτελεί τη νέα στρατηγική επένδυση της Τουρκίας στον τομέα της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας.

Όπως ανακοίνωσε, η Άγκυρα έχει διαθέσει επιπλέον προϋπολογισμό ύψους 24 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη του συστήματος, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνας της Τουρκίας αλλά και τη συμβολή της στις επιχειρησιακές ανάγκες του ΝΑΤΟ.

Η τουρκική πλευρά παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ως βασικό πυλώνα της προσπάθειας για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας.

Αναφορά στη Μέση Ανατολή και ευχαριστίες προς τις ΗΠΑ

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εξήρε τη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε «αξιοθαύμαστη και αποφασιστική» τη στάση του Τραμπ απέναντι στις προσπάθειες για ειρήνη στην περιοχή, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που, όπως ανέφερε, μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για την πρόσθετη υποστήριξη αεράμυνας που παρείχαν στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

«Πρέπει να βρισκόμαστε σε αλληλεγγύη απέναντι σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμάχων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας.

«Μοιραζόμαστε το όραμα Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συμμερίζεται την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρηνευτικής λύσης.

«Μοιραζόμαστε το όραμα του Τραμπ για ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας ότι απαιτείται διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 13:23
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