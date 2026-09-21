Μαρινάκης προς Άγκυρα: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση – Η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την σημερινή (21/9) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον απόηχο των τελευταίων δηλώσεων από την τουρκική πλευρά και της έντασης στη ρητορική για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «η ισχύς μας είναι γνωστή», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της χώρας και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη επτά χρόνια ότι κάθε μας κίνηση υπαγορεύεται από έναν μόνο στόχο: την ενδυνάμωση της χώρας και την προστασία διαχρονικών εθνικών συμφερόντων, χωρίς καμία υπόνοια υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ως προς τη στάση της Αθήνας, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές».

Όπως σημείωσε, η χώρα «συνεχίζει και δυναμώνει», υπερασπιζόμενη τα εθνικά της συμφέροντα «με σεβασμό πάντα στο Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει σταθερά υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η επιλογή του διαλόγου δεν συνδέεται με υποχωρήσεις ως προς τις ελληνικές θέσεις.

«Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αφέλεια», ανέφερε.

Αναφορά στην αποτρεπτική ισχύ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε, επίσης, «ανιστόρητες» τις σχετικές διατυπώσεις που προέρχονται από την τουρκική πλευρά, ενώ αναφέρθηκε και στην αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «απαντούν στο πεδίο», συνδέοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος με την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Η κυβερνητική θέση, όπως αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, είναι ότι η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι ο διάλογος πραγματοποιείται με σταθερές θέσεις και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο.