Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία «έληξε»

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία είχε λήξει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιθέσεις είχαν στόχο να «υποβαθμίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και πολιτικών πληρωμάτων που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ, τις ίδιες περιοχές που είχαν πληγεί και από τις αμερικανικές επιδρομές το βράδυ της Τρίτης.

Οι τελευταίες επιθέσεις, αποτελούν την πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας καταρρέουν, σημειώνει η Wall Street Journal. Εκτός από τη διαταγή για τις επιδρομές της Τρίτης, ο Τραμπ ανακάλεσε επίσης την άδεια που επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο στην ανοικτή αγορά, καταργώντας το βασικό οικονομικό όφελος που αποκόμιζε η Τεχεράνη από την προσωρινή συμφωνία ειρήνης με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας νωρίτερα μέσα στην ημέρα στην Άγκυρα της Τουρκίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συμφωνία εκεχειρίας έχει πλέον λήξει και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ... πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε ξανά πολύ σκληρά απόψε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη. «Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε.»

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν «αποβράσματα», «ψεύτες» και «σκληρούς, βίαιους ανθρώπους», απείλησε να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό της Τεχεράνης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στοχοποιηθούν πολιτικές υποδομές σε μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.