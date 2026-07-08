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Τραμπ: «Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ με το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης
Ειδήσεις
21:00 - 08 Ιουλ 2026

Τραμπ: «Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ με το Ιράν» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης «έχει τελειώσει», απειλώντας με νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις δηλώσεις του, που έγιναν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, όπως αναφέρει το CNBC.

Αργότερα, πάντως, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει την άμεση πυρηνική απειλή από το Ιράν, αποκλείοντας παράλληλα το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη χώρα.

«Έχουμε ήδη τον έλεγχο του πυρηνικού υλικού, επειδή βρίσκεται τόσο βαθιά υπόγεια που κανείς δεν μπορεί να το ανακτήσει, παρά μόνο εμείς, καθώς διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις συνέπειες των αμερικανικών επιθέσεων στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις το προηγούμενο έτος.

Η τοποθέτησή του αυτή σηματοδότησε αλλαγή σε σχέση με την επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν υποστήριζε ότι η Τεχεράνη βρισκόταν ένα βήμα πριν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ερωτηθείς πώς σκοπεύουν πλέον οι ΗΠΑ να πετύχουν τους στόχους τους στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση να ανακτηθεί άμεσα το εμπλουτισμένο πυρηνικό υλικό, παρότι η τύχη των αποθεμάτων αποτελούσε βασικό στοιχείο της συμφωνίας.

Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι αποκλείεται ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, απάντησε: «Γιατί να μπω τώρα; Θα το κάνω μόνο αν έχουν εξουδετερωθεί πλήρως ή αν επιτευχθεί συμφωνία».

«Δεν θέλω πλέον να διαπραγματευτώ μαζί τους»

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λήξασα.

«Νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω πλέον να ασχολούμαι μαζί τους. Όσον αφορά εμένα, η υπόθεση έχει λήξει», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο Ιράν.

Όπως υποστήριξε, η αμερικανική πλευρά επιδίωκε μια ειρηνευτική συμφωνία, όμως πλέον θεωρεί ότι «είναι χάσιμο χρόνου» να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Λίγες ώρες αργότερα, σε συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ προανήγγειλε νέο χτύπημα.

«Πολύ πιθανόν να επιτεθούμε ξανά απόψε με μεγάλη σφοδρότητα. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση. Θα τους χτυπήσουμε δυνατά απόψε, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, που συμμετείχε στη συνάντηση, συμπλήρωσε ότι «αν χρειαστεί και με δική σας εντολή, κύριε Πρόεδρε, θα πλήξουμε ακόμη περισσότερους στόχους και ακόμη βαθύτερα μέσα στο Ιράν».

Στο τραπέζι και νέος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ.

«Ενδέχεται να επαναφέρουμε τον αποκλεισμό και θα αφορά μόνο το Ιράν», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι πραγματοποίησε «σειρά ισχυρών πληγμάτων» κατά του Ιράν, ως αντίποινα για τις επιθέσεις που δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών απέσυρε εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Το πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου κατέγραψε άνοδο περίπου 5,7%, φτάνοντας στα 78,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά περίπου 5,9%, στα 74,6 δολάρια.

Η απάντηση του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα. Παράλληλα, καταστράφηκαν περισσότερα από 60 ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «κατάφωρη παραβίαση» του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες τον προηγούμενο μήνα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διαμήνυσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα».

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