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ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις
15:34 - 09 Ιουλ 2026

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο μιας σειράς επιλογών που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.        

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγγραφο της εκτελεστικής αρχής της ΕΕ, το οποίο φέρει την ένδειξη «εμπιστευτικό» και περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, αναφέρει ότι «η ενισχυμένη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές από εποικισμούς που διοχετεύονται στην ΕΕ κατά παράβαση των ισχυόντων κανονισμών, χωρίς να απαιτούνται νέα νομικά εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η θέσπιση συστήματος αδειοδότησης εισαγωγών, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα από παράνομους εποικισμούς θα χρειάζονται ειδική άδεια προκειμένου να εξαχθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση· η επιβολή δασμών σε προϊόντα που προέρχονται από τους εποικισμούς· ή ακόμη και η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών από παράνομους εποικισμούς.

Το έγγραφο επιλογών ζητήθηκε από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, μετά τη συνάντησή της με τους υπουργούς Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο τον περασμένο μήνα.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει προτάσεις για πιθανούς εμπορικούς περιορισμούς και κυρώσεις σε βάρος «ακραίων» Ισραηλινών υπουργών, όμως μέχρι στιγμής οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη από τα κράτη-μέλη.

Η αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ στο σύνολό της ή η επιβολή κυρώσεων σε μεμονωμένους πολιτικούς θα απαιτούσε ομόφωνη έγκριση και από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η Τσεχία έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Αν και τα προϊόντα από τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη θεωρητικά εξαιρούνται από τις εμπορικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις εξαγωγές προς την ΕΕ, αρκετές κυβερνήσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να επωφελούνται από αυτές τις ρυθμίσεις, καθώς δεν φέρουν την κατάλληλη σήμανση ή δεν υπόκεινται σε επαρκή έλεγχο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τις προτάσεις σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουλίου.

«Πρόκειται για ένα συμβολικό μέτρο», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ που ασκεί κριτική στις προτάσεις και ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του προκειμένου να μιλήσει ελεύθερα.

«Η υιοθέτηση ενός συμβολικού μέτρου τώρα είναι πολύ λίγο και πολύ αργά - και ενόψει των εκλογών, ενισχύει τη ρητορική που προωθούν οι σκληροπυρηνικοί υπουργοί του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ πρόκειται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο.

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