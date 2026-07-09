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Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ
Πολιτική
15:18 - 09 Ιουλ 2026

Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Με μια ομιλία – καταπέλτη κατά της ακροδεξιάς λίγο πριν τις σημερινές ψηφοφορίες στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Παπανδρέου υπερασπίστηκε σήμερα (9/7) τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κατακεραύνωσε τους πολιτικούς αντιπάλους χρεώνοντάς τους «λαϊκισμό και εξυπηρέτηση συμφερόντων» και δήθεν προστασία των Ευρωπαίων πολιτών.

«Το ψηφιακό ευρώ απαντά σε ένα απλό ερώτημα: Ποιος πρέπει να ελέγχει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης ; Η απάντηση είναι: Η Ευρώπη», είπε ο Νίκος Παπανδρέου και απευθυνόμενος στις πολιτικές ομάδες που επιχειρούν να μπλοκάρουν το ψηφιακό ευρώ τόνισε:

«Σε αυτούς πίσω από την πρόταση του μπλοκαρίσματος, όταν οι τροπολογίες αποδυνάμωσαν την πρόσβαση στα μετρητά μειώνοντας τα ΑΤΜ, μείνατε σιωπηλοί. Όταν αμφισβητήσαμε το δίπολο των ξένων πληρωμών ταχθήκατε υπέρ του status quo. Όταν προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα τέλη για τους εμπόρους αντιταχθήκατε, ακόμα και σήμερα με την πρότασή σας. Ισχυρίζεστε ότι στέκεστε με τους απλούς Ευρωπαίους αλλά συχνά στέκεστε με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Απολαύστε τα οφέλη του λαϊκισμού όσο διαρκούν. Οι λαοί της Ευρώπης θα διακρίνουν την αντίφαση ταχύτερα από όσο νομίζετε».

Αμέσως μετά την ομιλία του Νίκου Παπανδρέου η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών έδειξαν και έμπρακτα πως συντάσσονται με την άποψη που είχε εκφράσει μόλις ο Έλληνας ευρωβουλευτής και απέρριψαν τα ακροδεξιά αιτήματα. Οι Σοσιαλιστές & Δημοκράτες (S&D) αναφέρουν σε ανάρτησή τους πως «το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο απέρριψε την ακροδεξιά επίθεση κατά του ψηφιακού ευρώ – ένα ιστορικό project για τους καταναλωτές, τους μικρούς εμπόρους και την ευρωπαϊκή οικονομική κυριαρχία», ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία στην ομιλία του Νίκου Παπανδρέου.

Με το σημερινό θετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία οι διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ένταξη του ψηφιακού ευρώ θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα.

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