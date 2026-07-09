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Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους
Ειδήσεις
16:07 - 09 Ιουλ 2026

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ της επαρχίας Φουτζιάν, στη νοτιοανατολική Κίνα, με τις κινεζικές αρχές να κάνουν λόγο για ανθρώπινες απώλειες, την ώρα που οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας) σε πολυώροφο εργοστάσιο υποδημάτων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των σωστικών συνεργείων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός των θυμάτων, ενώ παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών. Οι αρχές επιβεβαιώνουν μόνο ότι υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, χωρίς να έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της τραγωδίας.

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην ταράτσα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτίριο, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην οροφή του εργοστασίου αναζητώντας ασφαλές σημείο μέχρι να φθάσουν οι διασώστες.

Βίντεο που μετέδωσε η CCTV καταγράφει δραματικές εικόνες, με τις φλόγες να έχουν τυλίξει μεγάλο μέρος του πολυώροφου κτιρίου και πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Στα πλάνα διακρίνονται άνθρωποι στην ταράτσα, περικυκλωμένοι από καπνό, περιμένοντας να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

{https://x.com/Predictivemoney/status/2075176689076670740}

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Συνολικά, στο σημείο αναπτύχθηκαν 183 πυροσβέστες και διασώστες, με τη συνδρομή 35 πυροσβεστικών και υποστηρικτικών οχημάτων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι βασικές εστίες της φωτιάς είχαν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο έως περίπου τις 17:40 τοπική ώρα (12:40 ώρα Ελλάδας). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πιθανή εστία στο ισόγειο του εργοστασίου

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η πυρκαγιά πιθανότατα εκδηλώθηκε στο ισόγειο του εργοστασίου. Όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση, η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών και υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υποδημάτων συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών.

Τα συγκεκριμένα υλικά χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εύφλεκτα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και οδήγησε στην ανάπτυξη εξαιρετικά πυκνού και τοξικού καπνού.

Η CCTV μετέδωσε επίσης ότι η ατμόσφαιρα γύρω από το εργοστάσιο παραμένει ιδιαίτερα αποπνικτική, καθώς οι καπνοί και οι αναθυμιάσεις από τα καμένα υλικά προκαλούν έντονους ερεθισμούς στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή για όσους βρίσκονται στην περιοχή.

Σημαντικό βιομηχανικό κέντρο υποδημάτων

Η Τζιντζιάνγκ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Κίνας για την παραγωγή υποδημάτων και ενδυμάτων και συχνά αποκαλείται η «πρωτεύουσα των παπουτσιών» της χώρας.

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες παράγουν προϊόντα τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με επίσημα κινεζικά στοιχεία, το 2024 οι εταιρείες της Τζιντζιάνγκ κατασκεύασαν περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής υποδημάτων, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία της περιοχής για τη διεθνή βιομηχανία του κλάδου.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ενώ αναμένεται να ανακοινώσουν νεότερα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων και την εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση στο εργοστάσιο.

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