ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Έκκληση για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στον Κόλπο απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και καλώντας το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του εκπροσώπου του, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική την αναζωπύρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων, κάνοντας ειδική αναφορά στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, καθώς και στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων σε γειτονικές χώρες.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», τονίζεται χαρακτηριστικά στη δήλωση, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε ότι μια επιστροφή σε εκτεταμένες πολεμικές συγκρούσεις θα είχε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τους λαούς της περιοχής, αλλά και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ενώ θα προκαλούσε σημαντικές επιπτώσεις και στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί εκ νέου η πλήρης ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Κλείνοντας, ο Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεκκινήσουν άμεσα τον διπλωματικό διάλογο, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή.