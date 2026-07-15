Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται την Τετάρτη (15/7) ανοδικά σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις την Τετάρτη, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονταικατά 0,64%, φτάνοντας στα 79,85 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent καταγράφουν άνοδο 0,95%, στα 85,53 δολάρια το βαρέλι.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) ότι πραγματοποίησε νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ και κατά μήκος των ιρανικών ακτών, σε επιχείρηση διάρκειας επτά ωρών.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, στις επιθέσεις συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πολεμικά πλοία, τα οποία έπληξαν εγκαταστάσεις πυραύλων και drones, ναυτικές μονάδες και συστήματα παράκτιας άμυνας, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε αφού οι αμερικανικές δυνάμεις επανέφεραν νωρίτερα την ίδια ημέρα τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο διοικητής της CENTCOM, στρατηγός Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι το Ιράν είχε «σκόπιμα» στοχοποιήσει αμάχους και είχε επιτεθεί σε επτά εμπορικά πλοία κατά την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα περίπου δώδεκα μέλη πληρωμάτων να έχουν σκοτωθεί, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί.

«Η τελευταία κλιμάκωση δείχνει ότι οι προσδοκίες για μια ταχεία επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ήταν πρόωρες», δήλωσε ο Σολ Κάβονικ, ανώτερος αναλυτής ενέργειας της MST Marquee.

«Οι εχθροπραξίες και η επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού επαναφέρουν τη σύγκρουση σε τροχιά περαιτέρω κλιμάκωσης», ανέφερε σε μήνυμά του προς το CNBC. «Οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επανέλθουν στα 100 δολάρια το βαρέλι, εάν η σημερινή ένταση των συγκρούσεων διατηρηθεί για μερικές εβδομάδες, ή ακόμη και να κινηθούν υψηλότερα, εάν στοχοποιηθούν ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή.»

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