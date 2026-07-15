Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Πληθωρισμός, επενδύσεις και τραπεζική ενοποίηση στο επίκεντρο – Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να συνιστά τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ευρωζώνης, ενώ η επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και οι πιέσεις από το ενεργειακό κόστος αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το 2026. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί φέτος στο 3,8%, κυρίως λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους.

Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά την αβεβαιότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και επαρκή ρευστότητα, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι στρατηγικές συνεργασίες με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενισχύουν την εξωστρέφεια των τραπεζών, δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και διευρύνουν την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Κρίσιμη προτεραιότητα η τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη

Κοινό σημείο στις τοποθετήσεις του Γιάννη Στουρνάρα και του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, αποτέλεσε η ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Ο διοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι η τραπεζική ενοποίηση θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και θα αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τις αποταμιεύσεις της εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας, κατευθύνοντάς τες σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ενέργεια και η άμυνα, περιορίζοντας έτσι την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Επενδύσεις υψηλής παραγωγικότητας για την ελληνική οικονομία

Για την Ελλάδα, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις πρέπει να κατευθυνθούν στη βιομηχανία, την έρευνα, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τις ενεργειακές υποδομές, την πράσινη μετάβαση και τους εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη υλοποίησης των προτάσεων Draghi και Letta, ώστε η Ευρώπη «να εγκαταλείψει ατελέσφορες πολιτικές και διαπραγματεύσεις που μοιάζουν με παίγνιο μηδενικού αθροίσματος και θα υιοθετήσει θέσεις όπου όλοι έχουν ένα αμοιβαίο συμφέρον και όφελος να υιοθετήσουν».

Πιερρακάκης: «Ο κόσμος θα πιστέψει στο νέο ρόλο των τραπεζών όταν τον δει στη δική του τσέπη»

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε τις τράπεζες βασικό μοχλό ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι:

«Οι τράπεζες έχουν τώρα μπροστά τους μια σπάνια δυνατότητα: να δημιουργήσουν οι ίδιες τον κόσμο μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Όχι απλώς να προσαρμοστούν στην οικονομία που υπάρχει. Να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει. Γιατί οι τράπεζες δεν είναι απλώς μέρος του οικονομικού οικοσυστήματος. Είναι ο καταλύτης του.

Και η μακροπρόθεσμη αξία μιας τράπεζας κρίνεται, τελικά, από την οικονομία που χρηματοδοτεί. Σε μια οικονομία που μένει στάσιμη, καμία κερδοφορία δεν είναι διατηρήσιμη».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις τράπεζες:

«Καρδιά, γιατί από εσάς περνάει το αίμα της οικονομίας - η ρευστότητα, η πίστη. Και το μυαλό, γιατί εσείς αποφασίζετε ποιες ιδέες θα χρηματοδοτηθούν και ποιες επιχειρήσεις είναι εκείνες που τελικά θα μεγαλώσουν».

Το στοίχημα της καθημερινότητας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των τραπεζών με τους πολίτες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ο κόσμος θα πιστέψει στο νέο ρόλο των τραπεζών όταν τον δει στη δική του τσέπη».

Και πρόσθεσε:

«Η σχέση των τραπεζών με την κοινωνία κρίνεται και στα καθημερινά – στις προμήθειες, στην απόδοση της κατάθεσης του μικροκαταθέτη, στην εξυπηρέτηση εκεί όπου το κατάστημα έκλεισε, αλλά η ανάγκη έμεινε».

Καινοτομία, IRIS και χρηματοδότηση της οικονομίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του IRIS μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Όπως δήλωσε:

«Η ίδια καινοτομία μπορεί να περάσει τώρα από τις πληρωμές στη χρηματοδότηση. Και σας διαβεβαιώνω ότι η πολιτεία θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια δική σας πρωτοβουλία».

Ρυθμίσεις δανείων και δεύτερη ευκαιρία

Ο υπουργός υπενθύμισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την επανένταξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μεταξύ των οποίων οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων του νόμου Κατσέλη και η βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, κάλεσε τους servicers να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις δανείων, να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και να προσφέρουν ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες.

Μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη τραπεζικής ενοποίησης και δημιουργίας ισχυρότερων τραπεζικών σχημάτων μέσω πανευρωπαϊκών συγχωνεύσεων, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τις ΗΠΑ και την Κίνα και να χρηματοδοτήσει τις μεγάλες επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή οικονομία, τις υποδομές και την άμυνα.

Παράλληλα, τόνισε ότι «στη νέα Ευρώπη το μέγεθος μετρά», καλώντας τις ελληνικές τράπεζες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Ζανιάς: 900 εκατ. ευρώ σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς, επισήμανε ότι οι κρίσεις της τελευταίας 15ετίας οδήγησαν σε βαθιά αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε:

«Πήραμε το μάθημά μας με σκληρό τρόπο, αλλά η επίμονη προσπάθεια όλων και πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας κατάφεραν να γυρίσουν τη σελίδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τραπεζών, τονίζοντας ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά 900 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 400 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κατευθύνονται στην ανακαίνιση χιλιάδων δημόσιων σχολείων μέσω του Προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου.

Κλείνοντας, υπογράμμισε:

«Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο, και το κάνει».

Και κατέληξε:

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μιας αναπτυξιακής πορείας η οποία όχι μόνο θα εξαλείψει τα τελευταία κατάλοιπα της κρίσης αλλά θα επανατοποθετήσει ακόμα πιο δυναμικά τη χώρα σε τροχιά σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη».