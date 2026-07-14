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Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι
Ειδήσεις
22:30 - 14 Ιουλ 2026

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Reporter.gr Newsroom
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Νέος κύκλος στρατιωτικής κλιμάκωσης καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε περιορισμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν εκρήξεις σε δύο στρατηγικής σημασίας νησιά του Ιράν και αυξάνεται η ένταση σε ολόκληρη την περιοχή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα με στόχο την εξουδετέρωση «αναδυόμενων απειλών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση ή τους στόχους των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για περιορισμένο αριθμό επιθέσεων.

Οι νέες επιχειρήσεις ακολουθούν το εκτεταμένο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών της 13ης Ιουλίου, το οποίο είχε στοχεύσει παράκτια αμυντικά συστήματα, θέσεις πυραύλων, εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ναυτικές υποδομές σε περιοχές όπως το Μπουσέρ, το Τσαμπαχάρ, το Τζασκ, το Κοναράκ, το Αμπού Μούσα και το Μπαντάρ Αμπάς.

Εκρήξεις σε Κεσμ και Κις

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις άγνωστης προέλευσης στο νησί Κεσμ, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή τις ζημιές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, αμερικανικό βλήμα εξερράγη κοντά σε εγκατάσταση ηλεκτροδότησης στο νησί Κις, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά και εμπορικά κέντρα του Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν κατάρριψη drone

Στην Υεμένη, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Wing Loong II, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, επιχειρούσε για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, δήλωσε ότι το drone καταρρίφθηκε ενώ εκτελούσε αποστολή πάνω από την επαρχία Αλ Μπάιντα, στο κεντρικό τμήμα της Υεμένης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια σχετικής αποκλιμάκωσης.

Συναγερμός στο Κουβέιτ

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις στον εναέριο χώρο του, καθώς το Ιράν εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχαίτισης εχθρικών εναέριων στόχων που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Παράλληλα, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.

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