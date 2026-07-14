Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της συνεδρίασης την Τρίτη, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την απαίτηση για την επιβολή τέλους προστασίας 20% στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αποσυμφόρηση στο πετρέλαιο από τα υψηλά των δύο τελευταίων ημερών πραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επιβάλει διόδια στο Ορμούζ αλλά θα πραγματοποιήσει συμφωνίες με τις χώρες πέριξ του Κόλπου. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 1,82% στα 79,56 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, σημείωσαν άνοδο 1,98% στα 84,95 δολάρια το βαρέλι.

«Με βάση τις ιδιαίτερα παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το τέλος αποζημίωσης 20% των Ηνωμένων Πολιτειών με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που τα κράτη του Κόλπου θα πραγματοποιήσουν στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει τη Δευτέρα την επιβολή του τέλους, ως αντάλλαγμα για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η κατάσταση ασφαλείας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έχει επιδεινωθεί την τελευταία εβδομάδα, καθώς το Ιράν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Η απαίτηση του Τραμπ για τέλος διέλευσης έρχεται σε αντίθεση με τη διαχρονική θέση των ΗΠΑ κατά της επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είχε επιδιώξει στο παρελθόν να εισπράττει τέλη για την ασφαλή διέλευση πλοίων, ωστόσο στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί ότι δεν θα επιβάλει τέτοιο μέτρο για 60 ημέρες.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), υπηρεσία του ΟΗΕ, έχει χαρακτηρίσει παράνομα τα υποχρεωτικά τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Ένταση για τον έλεγχο των Στενών

Το αμερικανικό αργό είχε ξεπεράσει νωρίτερα στη συνεδρίαση τα 80 δολάρια το βαρέλι, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνέχιζαν τη διαμάχη για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη Δευτέρα στόχους κατά μήκος των ιρανικών ακτών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους επιτέθηκαν σε δύο πετρελαιοφόρα πολύ μεγάλης χωρητικότητας που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού.

Παράλληλα, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ADNOC ανακοίνωσε ότι δύο από τα δεξαμενόπλοιά της χτυπήθηκαν από βλήματα κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας ναυτικός και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη.

Η αμερικανική CENTCOM ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του Τραμπ, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα επαναφέρει τον αποκλεισμό κατά του Ιράν στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Προειδοποιήσεις για νέα άνοδο στις τιμές

Η Citi είχε προειδοποιήσει ότι η πρόταση του Τραμπ για επιβολή τελών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Η πιθανότητα το ιρανικό καθεστώς να αποχωρήσει από το μνημόνιο κατανόησης έως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί, ένα σενάριο που πιθανότατα θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», ανέφερε η τράπεζα σε έκθεσή της.

Πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου περνούσε καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ναυτιλιακή κίνηση μειώθηκε σημαντικά μετά την έναρξη των ιρανικών επιθέσεων κατά πλοίων στις αρχές Μαρτίου, ωστόσο είχε αρχίσει να ανακάμπτει μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.