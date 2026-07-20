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Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν
Ειδήσεις
17:48 - 20 Ιουλ 2026

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κέβιν Κίγκαν, πρώην προπονητής της εθνικής Αγγλίας και της Νιούκαστλ, δύο φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και βασικό μέλος της σπουδαίας ομάδας της Λίβερπουλ που κυριάρχησε στο αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 1970, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένειά του είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο του 2026 ότι ο Κίγκαν έπασχε από καρκίνο, ενώ τον Ιούνιο ο ίδιος γνωστοποίησε πως η ασθένεια βρισκόταν στο τέταρτο στάδιο, το πλέον προχωρημένο.

«Με απέραντη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Κίγκαν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, πριν αποκτηθεί από τη Λίβερπουλ το 1971 έναντι μόλις 33.000 λιρών, έπειτα από εισήγηση του θρυλικού προπονητή Μπιλ Σάνκλι.

Ο επονομαζόμενος «King Kevin» κατέκτησε με τους «κόκκινους»:

  • τρία πρωταθλήματα Αγγλίας (First Division),
  • ένα Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup),
  • δύο Κύπελλα UEFA,
  • το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977.

Παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός Βρετανός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα (Ballon d'Or).

Η καταξίωση στη Γερμανία και η εθνική Αγγλίας

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Χάμπουργκ, ο Κίγκαν αναδείχθηκε δύο φορές Κορυφαίος Ποδοσφαιριστής της Ευρώπης.

Αργότερα επέστρεψε στην Αγγλία για να αγωνιστεί στη Σαουθάμπτον και στη Νιούκαστλ, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 1984.

Με την εθνική Αγγλίας κατέγραψε 63 συμμετοχές και 21 γκολ, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, ενώ διετέλεσε και αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Η προπονητική καριέρα

Το 1992 επέστρεψε στη Νιούκαστλ, αυτή τη φορά ως προπονητής.

Κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην Premier League και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περιόδου 1995-96, το οποίο τελικά κατέκτησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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