Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας, καλύφθηκε το βιβλίο προσφορών της συνδυασμένης προσφοράς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να έχει υπερκαλύψει την προσφορά κατά τουλάχιστον 2,1 φορές.

Σημειώνεται πως η διαδικασία της ΑΜΚ θα παραμείνει ανοικτή για τρεις εργάσιμες ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aktor, αξιοποιώντας την εξουσιοδότηση που του παρείχε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουλίου, αποφάσισε στις 19 Ιουλίου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό έως 23,4 εκατ. ευρώ μέσω καταβολής μετρητών και της έκδοσης έως 78 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει συνολικά 650 εκατ. ευρώ, καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Ο ακριβής αριθμός των νέων μετοχών θα καθοριστεί μετά τη διαίρεση του συνολικού ποσού που θα συγκεντρωθεί με την τελική τιμή διάθεσης και θα οριστικοποιηθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να εκδοθούν κλασματικές μετοχές. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης θα εγγραφεί στον λογαριασμό «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο», ενώ οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν στη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2026 και μετά.

Ανώτατη τιμή διάθεσης τα 13,52 ευρώ

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν θα υπερβεί τα 13,52 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 17 Ιουλίου 2026 και αποτελεί τη Μέγιστη Τιμή Διάθεσης. Η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί χαμηλότερα, αλλά όχι υψηλότερα από το συγκεκριμένο όριο.

Κατά τη διάρκεια του βιβλίου προσφορών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει εύρος τιμών ή σχετική καθοδήγηση για την τιμολόγηση της έκδοσης, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό μέσω σχετικής κανονιστικής ανακοίνωσης.

Η τελική τιμή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 22 Ιουλίου. Η ανακοίνωσή της αναμένεται να γίνει στις 23 Ιουλίου 2026 ή κοντά στην ημερομηνία αυτή και θα είναι κοινή τόσο για τη δημόσια προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση.

Πώς θα διατεθούν οι νέες μετοχές

Η διάθεση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:

(α) Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ενημερωτικά δελτία.

(β) Ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό προς θεσμικούς, ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών και αξιοποίησης των προβλεπόμενων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, το 20% προβλέπεται να διατεθεί μέσω της δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης – κατανομή, ωστόσο, η οποία μπορεί με απόφαση του ΔΣ να αναπροσαρμοστεί υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της δημόσιας προσφοράς δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 20%.

Μετοχές που ενδεχομένως δεν διατεθούν σε ένα από τα δύο σκέλη μπορούν να μεταφερθούν στο άλλο, εφόσον υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Σε περίπτωση που η δημόσια προσφορά δεν καλυφθεί πλήρως, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το σύνολο των μετοχών που ζήτησαν.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση, η τελική κατανομή θα πραγματοποιηθεί κατά την αποκλειστική κρίση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η επενδυτική συμπεριφορά, ο χρονικός ορίζοντας των επενδυτών, οι προσφερόμενες τιμές και η συναλλακτική τους δραστηριότητα.

Ενδιαφέρον έως 350 εκατ. ευρώ από βασικούς μετόχους

Οι βασικοί μέτοχοι της Aktor έχουν εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσό που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 350 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού στόχου άντλησης κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, οι Winex και Castellano Properties εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης έως 300 εκατ. ευρώ, ενώ η Blue Silk έχει εκφράσει πρόθεση συμμετοχής έως 50 εκατ. ευρώ.

Προνομιακή μεταχείριση για τους μετόχους μειοψηφίας

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που κατέχουν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Euronext Securities Athens κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής.

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατά προτεραιότητα αριθμό νέων μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής τους, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν αμετάβλητη τη συμμετοχή τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Εάν οι αιτήσεις των επενδυτών αυτής της κατηγορίας υπερβούν τις μετοχές που έχουν αρχικά προβλεφθεί για τη δημόσια προσφορά, το ποσοστό του συγκεκριμένου σκέλους μπορεί να αυξηθεί εις βάρος της ιδιωτικής τοποθέτησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους.

Ειδικοί επενδυτές που συμμετέχουν τόσο στη δημόσια προσφορά όσο και στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή στη δημόσια προσφορά.

Αν κάποιος επενδυτής υποβάλει αίτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του, η προνομιακή κατανομή θα ισχύσει μόνο μέχρι το αντίστοιχο όριο, ενώ το επιπλέον μέρος θα αντιμετωπιστεί ως αίτηση νέου επενδυτή και θα κατανεμηθεί αναλογικά, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές.

Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα θα στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, ενώ οι εναπομείνασες μετοχές θα κατανέμονται στους επενδυτές με τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα κλάσματα.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την ειδική έκθεση που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές κατευθύνσεις του νέου επενδυτικού σχεδίου, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και τον απολογισμό αξιοποίησης των κεφαλαίων προηγούμενων αυξήσεων.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 2026.

Τα επόμενα βήματα

Η προθεσμία καταβολής των κεφαλαίων έχει οριστεί έως 14 ημερολογιακές ημέρες μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης και θα την ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό.

Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά το ποσό που τελικά θα συγκεντρωθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των κεφαλαίων, η Aktor θα υποβάλει αίτημα για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς στελέχη της εταιρείας, καθώς και οι απαραίτητες τροποποιήσεις και η κωδικοποίηση του καταστατικού, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία επισημαίνει, τέλος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση πως η συνδυασμένη προσφορά θα ολοκληρωθεί ή ότι θα ολοκληρωθεί με τους προβλεπόμενους όρους. Παράλληλα διευκρινίζει ότι οι νέες μετοχές δεν προσφέρονται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική και Ιαπωνία χωρίς την απαιτούμενη καταχώριση ή άλλη προβλεπόμενη εξαίρεση.