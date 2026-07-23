Το ΝΑΤΟ επενδύει €27 δισ. στην ευρωπαϊκή άμυνα – Εκσυγχρονίζει το δίκτυο καυσίμων

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 27 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών καυσίμων στην Ευρώπη ενέκρινε το ΝΑΤΟ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου αποθήκευσης και διανομής καυσίμων που υποστηρίζει τις δυνάμεις της Συμμαχίας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη την Τετάρτη στις Βρυξέλλες από τους μόνιμους αντιπροσώπους των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίοι άναψαν το «πράσινο φως» για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στρατιωτικών υποδομών των τελευταίων ετών.

Το πρόγραμμα προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, καθώς και την ανάπτυξη και επέκταση δικτύων μεταφοράς καυσίμων, με έμφαση στους πετρελαιαγωγούς. Όπως επισημαίνει η Συμμαχία, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα διαθέτουν επαρκείς ενεργειακούς πόρους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο σχέδιο ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία «ζωτικής σημασίας» για την ενίσχυση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Ρουμανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με περιστατικά που αφορούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα σύνορά της.

Σύμφωνα με στελέχη της Συμμαχίας, η υλοποίηση του εκτεταμένου αυτού προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα περίπου 25 ετών, καθώς απαιτούνται σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις και η ανάπτυξη νέων υποδομών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι το έργο θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δυνατότητα ταχείας υποστήριξης των συμμαχικών δυνάμεων σε περίπτωση κρίσης ή σύγκρουσης.