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Reuters: Στον «πάγο» η αξιολόγηση του OPEC+ για τις ποσοστώσεις πετρελαίου του 2027
Ειδήσεις
16:31 - 02 Οκτ 2026

Reuters: Στον «πάγο» η αξιολόγηση του OPEC+ για τις ποσοστώσεις πετρελαίου του 2027

Reporter.gr Newsroom

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Η αξιολόγηση της παραγωγικής ικανότητας του OPEC+, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου για τα μέλη της συμμαχίας το 2027, καθυστερεί λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.  

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε έργα που αφορούν την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, αυξάνοντας παράλληλα την αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες άντλησης πετρελαίου.

Ο OPEC+, στον οποίο συμμετέχουν ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, η Ρωσία και άλλοι σύμμαχοι, είχε αποφασίσει στα τέλη του 2025 να προχωρήσει σε επανεξέταση της παραγωγικής ικανότητας όλων των μελών του, πριν από τον καθορισμό των ποσοστώσεων για το 2027. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προθεσμία παρήλθε χωρίς να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με τις πηγές. Μία από αυτές ανέφερε ότι η διαδικασία αναμένεται πλέον να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις για την παραγωγική ικανότητα μεταβάλλονται

Η αμερικανική εταιρεία συμβούλων πετρελαίου DeGolyer and MacNaughton έχει αναλάβει την κατάρτιση των εκτιμήσεων για την παραγωγική ικανότητα των περισσότερων μελών του OPEC+, με εξαίρεση τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Πηγές είχαν αναφέρει στο Reuters στα τέλη του 2025 ότι η εταιρεία θα πραγματοποιούσε τη σχετική αξιολόγηση.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η DeGolyer δεν αναμένεται να παραδώσει την έκθεσή της στον OPEC πριν από τα μέσα Νοεμβρίου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, ωστόσο, εξακολουθεί να αφήνει περιθώριο στον OPEC+ να εξετάσει τα ευρήματα κατά την επόμενη συνεδρίαση της πλήρους ομάδας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επιβραδύνει έργα που επρόκειτο να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα σε ορισμένες χώρες του OPEC+, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την εκτίμηση της ποσότητας πετρελαίου που θα μπορούν τελικά να αντλούν.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει αβεβαιότητα σε μια πολιτικά ευαίσθητη διαδικασία για τον OPEC+, καθώς οι εκτιμήσεις για την παραγωγική ικανότητα είναι πιθανό να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό της ποσότητας πετρελαίου που θα επιτρέπεται να παράγει κάθε μέλος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είχαν ασκήσει πιέσεις για υψηλότερη ποσόστωση από τον OPEC+, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να αντανακλά την αυξημένη παραγωγική τους ικανότητα, αποχώρησαν από τη συμμαχία τον Μάιο.

Παράλληλα, το Ιράκ επιδιώκει επίσης υψηλότερη ποσόστωση και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον OPEC, σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει στο Reuters τον Ιούνιο.

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