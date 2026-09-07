Bank of America: Θετικό το φθινοπωρινό σκηνικό για τις διεθνείς αγορές structured finance

Θετικές προοπτικές για τις διεθνείς αγορές structured finance (SF) διαμορφώνει ο συνδυασμός της ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας, των εξελίξεων στα επιτόκια και της ισχυρής ζήτησης στις αγορές εταιρικού χρέους, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Bank of America. Η τράπεζα επισημαίνει παράλληλα την αυξημένη δραστηριότητα στην πρωτογενή αγορά, αλλά και την ενίσχυση της ρευστότητας που φέρνουν νέα επενδυτικά εργαλεία.

Η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα στην πρωτογενή αγορά τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία. Η προσφορά κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ η ζήτηση αποδείχθηκε σημαντικά ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν, κάτι που αποτυπώθηκε και στην τιμολόγηση. Στο τέλος της εβδομάδας, ο αριθμός των ορατών συναλλαγών στο pipeline ήταν διπλάσιος σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα, με περίπου δώδεκα deals μόνο στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά της Ευρώπης, όπου ο όγκος των BWIC συναλλαγών ήταν 2,5 φορές υψηλότερος σε εβδομαδιαία βάση. Αντίθετα, στην Αυστραλία η δραστηριότητα υποχώρησε. Τα spreads συμπιέστηκαν οριακά, ωστόσο η κίνηση ήταν αρκετή ώστε αρκετοί ευρωπαϊκοί κλάδοι να επιστρέψουν στα χαμηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από το καλοκαίρι.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον

Η Bank of America εντοπίζει πέντε βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το σκηνικό για το φθινόπωρο: ένα σχετικά ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον, έναν διαχειρίσιμο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων –με εξαίρεση την Ιαπωνία–, δανειολήπτες που έχουν σε μεγάλο βαθμό προσαρμοστεί στα υψηλότερα επιτόκια, ισχυρή ζήτηση για εταιρικά ομόλογα μέσω fixed maturity funds (FMFs) και ETFs, καθώς και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για αποδόσεις, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες γύρω από ορισμένα κρατικά χρέη.

Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με τις προβλέψεις να τοποθετούν τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ μεταξύ 3,2% και 3,5% για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών, η συνολική εικόνα θεωρείται υποστηρικτική για τις αγορές τιτλοποιήσεων.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι αναλυτές προβλέπουν μία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, χωρίς να αποκλείεται πλήρως και δεύτερη τον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια εκτιμώνται δύο μειώσεις από το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027, με πιθανότητα και τρίτης αργότερα μέσα στο έτος.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προβλέπονται αυξήσεις ή μειώσεις για διάστημα ενός έτους, ενώ στην Αυστραλία αναμένεται μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το επόμενο καλοκαίρι. Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιαπωνία, όπου το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί από 1% σήμερα σε 2% μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Στις ΗΠΑ προβλέπονται συνολικές αυξήσεις 75 μονάδων βάσης έως το τέλος του έτους, με το επιτόκιο της Fed να φθάνει το 4,5%.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι νέες κορυφές των επιτοκίων είναι πιθανό να παραμείνουν κοντά ή χαμηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου κύκλου σύσφιγξης, με εξαίρεση την Ιαπωνία. Αυτό υποδηλώνει ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ήδη δοκιμαστεί σε περιβάλλον αυξημένου κόστους χρήματος και έχουν, σε σημαντικό βαθμό, προσαρμοστεί.

Η Bank of America υπογραμμίζει, πάντως, ότι η πορεία των δανειοληπτών δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα επιτόκια. Οι τιμές κατοικιών, η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και οι πιθανές επιπτώσεις της στην απασχόληση, αλλά και η δυνατότητα των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον υψηλού δημόσιου χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αυτοκίνητο: Θετικά μηνύματα για τα Auto ABS

Ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα από την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου. Οι ισχυρές πωλήσεις τόσο καινούργιων όσο και μεταχειρισμένων οχημάτων δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την έκδοση Auto ABS.

Παράλληλα, η υιοθέτηση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) έχει επιταχυνθεί μέσα στο 2026, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων ενισχύει τη ζήτηση. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα χαρτοφυλάκια ABS, παραμένουν οι προβληματισμοί σχετικά με την αβεβαιότητα γύρω από τις υπολειμματικές αξίες των οχημάτων και τα ποσοστά ανάκτησης.

Στα €2,9 δισ. η αγορά Euro CLO ETFs

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ταχεία ανάπτυξη των Euro CLO ETFs. Η συγκεκριμένη αγορά έχει φθάσει πλέον τα 2,9 δισ. ευρώ, έχοντας δεχθεί εισροές 1,9 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ εννέα παρόχων.

Παρά την ανάπτυξή της, η αγορά παραμένει σχετικά μικρή, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,6% του συνολικού όγκου των Euro CLO AAA που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Τους τελευταίους 12 μήνες, τα Euro CLO ETFs απέδωσαν συνολικά μεταξύ 2,8% και 3,7%, ανάλογα με τον πάροχο, με τους δείκτες Sharpe να συγκρίνονται σε γενικές γραμμές ευνοϊκά με άλλα προϊόντα της κατηγορίας «cash-plus».

FMFs και ETFs αλλάζουν τη ρευστότητα της αγοράς

Σημαντικό ρόλο στη νέα εικόνα της αγοράς εταιρικού χρέους διαδραματίζουν και τα fixed maturity funds. Τα FMFs έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διαρθρωτικούς αγοραστές πιστωτικών τίτλων τα τελευταία χρόνια, με τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους να ανέρχονται πλέον σε περίπου 130 δισ. δολάρια.

Προσφέροντας αποδόσεις υψηλότερες από τις τραπεζικές καταθέσεις και τα προϊόντα χρηματαγοράς, έχουν προσελκύσει αποταμιεύσεις νοικοκυριών προς την αγορά εταιρικού χρέους, ενισχύοντας τόσο τη ζήτηση για τίτλους μικρότερης διάρκειας όσο και τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά.

Την ίδια στιγμή, η εξάπλωση των ETFs και του portfolio trading αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στην αγορά πιστωτικών τίτλων. Οι συναλλαγές χαρτοφυλακίων επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη συγκέντρωση μεγάλων θέσεων σε ομόλογα, υποστηρίζουν τη δημιουργία ETFs και διευκολύνουν την ταχύτερη μεταφορά κινδύνου σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Bank of America εκτιμά ότι οι διεθνείς τίτλοι structured finance εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστικά χαρακτηριστικά τόσο από πλευράς απόδοσης όσο και πιστωτικού κινδύνου, ενώ η πορεία της οικονομίας, των επιτοκίων και της ρευστότητας στις εταιρικές αγορές αναμένεται να καθορίσει τον τόνο για το υπόλοιπο του φθινοπώρου.