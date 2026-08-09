Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Οι millennials μπορεί να νιώσουν μια δόση νοσταλγίας στο άκουσμα της είδησης ότι το MySpace σχεδιάζει να επιστρέψει.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η άλλοτε κυρίαρχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας σε μια υπερκορεσμένη αγορά, όπου κυριαρχούν οι ροές περιεχομένου που καθορίζονται από αλγορίθμους και η ολοένα μικρότερη διάρκεια προσοχής των χρηστών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, οι ιδιοκτήτες της, Τιμ και Κρις Βάντερχουκ, συνιδρυτές της Viant Technology, εμφανίστηκαν πρόσφατα σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Myspace», σε σκηνοθεσία του Τόμι Αβαλόνε, όπου προανήγγειλαν ένα ακόμη «relaunch» της πλατφόρμας, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκκίνησης του 2013.

«Εξακολουθούμε να είμαστε ιδιοκτήτες του Myspace. Σε αυτό το στάδιο είμαστε οι θεματοφύλακες του brand Myspace και πρόκειται να επαναλανσάρουμε το Myspace. Απλώς περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε», δήλωσαν στο ντοκιμαντέρ. «Και αν ούτε αυτή η προσπάθεια πετύχει, θα το ξανακάνουμε».

Για την ιστορία, το MySpace ιδρύθηκε το 2003 από τον Τομ Άντερσον και τον Κρις ΝτεΓουλφ και εξαγοράστηκε από τους αδελφούς Βάντερχουκ το 2011. Η πλατφόρμα έχει μείνει στη μνήμη για το ιδιόμορφο περιβάλλον της, τα πλήρως παραμετροποιήσιμα προφίλ, τα λαμπερά γραφικά και, φυσικά, τον πρώτο φίλο όλων, τον «Tom».

Κάποτε ήταν ο δημοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με 115 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα το 2008, όμως σύντομα εκτοπίστηκε από το Facebook και κατέληξε να αποτελεί ένα απομεινάρι της εποχής του Y2K.

Οι αδελφοί Βάντερχουκ επιχείρησαν να «εκσυγχρονίσουν» την πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα «εντελώς νέο MySpace». Ωστόσο, με μια διαρκή εναλλαγή ιδιοκτητών και την απώλεια διαφημιστών προς όφελος του Facebook, η πλατφόρμα δυσκολεύτηκε να επιβιώσει.

«Απλώς έγινε μια αδιάκοπη συσσώρευση ζημιών», δήλωσε ο Τιμ Βάντερχουκ στο ντοκιμαντέρ. «Χάσαμε λίγο περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε ο Κρις Βάντερχουκ. Οι δύο αδελφοί δεν έδωσαν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση.

Εάν το MySpace επιστρέψει, θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα σύνθετη νέα εποχή για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία οι κυρίαρχοι παίκτες, όπως το Instagram της Meta, το TikTok, το Snapchat, το YouTube και το Reddit, μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν ένα κύμα νομικών αντιδράσεων, αλλά και την αυξανόμενη ψηφιακή κόπωση των χρηστών.

«Το ενδιαφέρον για το Myspace αντανακλά τη νοσταλγία για μια πιο αναλογική εποχή»

«Ο ενθουσιασμός για την επανεκκίνηση του Myspace αντανακλά τη νοσταλγία για μια πιο αναλογική εποχή, όταν οι αλγόριθμοι είχαν πολύ μικρότερη κυριαρχία στη ζωή μας», δήλωσε στο CNBC η Κέιτ Γουίνικ, principal analyst της Forrester.

«Το βλέπουμε αυτό στις πρόσφατες κινήσεις τόσο των brands όσο και των χρηστών προς μικρότερες, πιο ιδιωτικές εμπειρίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες μοιάζουν λιγότερο σχεδιασμένες για τον αλγόριθμο και περισσότερο προσαρμοσμένες στο κάθε άτομο, όπως η εκρηκτική ανάπτυξη του Substack και των ιδιωτικών κοινοτήτων στο Discord», ανέφερε η Γουίνικ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι millennials και η Gen Z επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξαιτίας της επιδείνωσης της ψυχικής υγείας και του εθισμού που συνδέονται με τις κυρίαρχες πλατφόρμες.

Στον αντίποδα, στρέφονται προς την αποσύνδεση από το διαδίκτυο, αγκαλιάζουν την αναλογική τεχνολογία και νοσταλγούν τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Με αυτούς τους «αντίρροπους ανέμους» να διαμορφώνουν το περιβάλλον, η επιτυχία του Myspace θα εξαρτηθεί από μια σειρά κρίσιμων παραγόντων, μεταξύ των οποίων η προσέλκυση διαφημιζόμενων, η διατήρηση του ενδιαφέροντος των χρηστών και η αποφυγή ενός δύσκολου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Οι πιθανότητες επιτυχίας του MySpace

Το MySpace θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία των χρηστών και στις καθαρές, εύχρηστες διεπαφές, την απρόσκοπτη ανακάλυψη περιεχομένου και το σύντομης διάρκειας περιεχόμενο που έχουν πλέον καθορίσει τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εάν το MySpace ακολουθήσει την παραδοσιακή συνταγή, θα είναι απλώς το μικρότερο παιχνίδι στην πόλη. Αν, από την άλλη, κινηθεί υπερβολικά προς το παλιό Myspace, θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μιας γενιάς που έχει συνηθίσει σε μια πολύ πιο καθαρή και απλή εμπειρία χρήσης», δήλωσε η Γουίνικ.

Όπως εξήγησε, το περιβάλλον χρήσης της δεκαετίας του 2000 είναι συγκριτικά «πολύ απαιτητικό σε χρόνο και προσπάθεια», ιδιαίτερα για τους νεότερους χρήστες που έχουν μεγαλώσει με το TikTok και το Instagram.

«Είναι απίθανο κάποιος που θέλει πραγματικά να περνά λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο να αποφασίσει να περνά περισσότερο χρόνο online προκειμένου να δημιουργήσει μια “offline” αισθητική. Θα πρέπει να βρουν μια πολύ προσεκτική ισορροπία», ανέφερε.

Ωστόσο, χάρη στην τεράστια αναγνωρισιμότητα του brand, το Myspace ξεκινά από καλύτερη θέση σε σχέση με πολλές μικρότερες πλατφόρμες και έχει αξιοπρεπείς πιθανότητες επιτυχίας.

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσει σωστά το δημογραφικό κοινό, καθώς η γενιά που θυμάται με νοσταλγία την πλατφόρμα αποτελείται πλέον από «πολυάσχολους ενήλικες μέσης ηλικίας με καριέρες και οικογένειες», οι οποίοι είναι απίθανο να αρχίσουν να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε ακόμη μία πλατφόρμα.

Αντίθετα, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα «ουσιαστικά διαφορετικό προϊόν» και να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην προσέλκυση της Gen Z και της Gen Alpha, σύμφωνα με τη Γουίνικ.

«Ένας από τους λόγους για τους οποίους το MySpace έχασε τη μάχη από το Facebook πριν από χρόνια ήταν η αποτυχία του να προσελκύσει μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες. Αντίθετα, ένας από τους παράγοντες που εδραίωσαν την επιτυχία του TikTok από επιχειρηματικής πλευράς ήταν η ταχεία ανάπτυξή του μεταξύ των millennials και των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων», είπε.

Καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ρυθμίσεις για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πρόσβασης εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Myspace θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική που θα περιλαμβάνει και τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες, οι οποίοι αποτελούν επίσης την ομάδα με τη μεγαλύτερη καταναλωτική δύναμη.

Μπορεί το Myspace να πετύχει μέσω της εμπορικής αξιοποίησης και της διαφήμισης;

Ο Τζέιμι ΜακΓιούαν, senior research analyst στην Enders, δήλωσε ότι το Myspace θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσελκύσει διαφημιζόμενους σε σχέση με τις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα και αξιόπιστα δεδομένα και μετρήσεις.

«Το ερώτημα για το Myspace δεν είναι αν θα πάρει το “μεσημεριανό” του Facebook είκοσι χρόνια αργότερα, αλλά αν μπορεί να επαναλανσαριστεί ως μια μικρή διαφημιστική πλατφόρμα και παράλληλα να παραμείνει κερδοφόρο», δήλωσε ο ΜακΓιούαν.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις επενδύσεις για ανάπτυξη και στη διατήρηση μιας λιτής δομής, καθώς τα έσοδα των μεσαίου μεγέθους πλατφορμών είναι χαμηλότερα και αυτές είναι πιο εύκολο να αγνοηθούν από τους διαφημιζόμενους.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να δαπανήσουν χρήματα σε πλατφόρμες στις οποίες έχουν ήδη παρουσία».

Δεν χρειάζεται να γίνει η μεγαλύτερη πλατφόρμα για να βγάλει χρήματα. Ωστόσο, θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους χρήστες ώστε να δημιουργούν περιεχόμενο που πραγματικά προσελκύει χρόνο και προσοχή, καθώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται διαφημιστικά έσοδα.

Παράλληλα, η Γουίνικ πρόσθεσε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα περιμένουν πρώτα να διαπιστώσουν εάν οι πελάτες τους είναι πράγματι ενεργοί σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, προτού αρχίσουν να κατευθύνουν διαφημιστικούς προϋπολογισμούς προς αυτήν.

«Η υιοθέτηση μιας νέας πλατφόρμας συχνά μειώνεται μετά το αρχικό κύμα ενδιαφέροντος - χαρακτηριστικό παράδειγμα το Noplace, μια πλατφόρμα που απευθύνεται στη Gen Z και βασίζεται σε κείμενο, με σχεδιασμό που θυμίζει το Myspace. Την ημέρα της κυκλοφορίας της βρέθηκε στην πρώτη θέση του app store, όμως μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας είχε ήδη εξαφανιστεί από τη λίστα με τις εφαρμογές με τις περισσότερες λήψεις».

Πουλώντας ένα «αντίδοτο»

Ο ΜακΓιούαν σημείωσε ότι η επιτυχία του Myspace θα μπορούσε να βασιστεί στη διαφοροποίησή του από τις μεγάλες πλατφόρμες, αξιοποιώντας την αυξανόμενη κόπωση των χρηστών από τις ροές περιεχομένου που καθορίζονται από αλγορίθμους και από τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού που ενθαρρύνουν τον εθισμό.

«Δεν θα έβλεπα απαραίτητα τις μικρότερες πλατφόρμες που λανσάρονται ως άμεση πρόκληση προς τα κυρίαρχα κοινωνικά δίκτυα», δήλωσε ο ΜακΓιούαν.

«Πρόκειται περισσότερο για μια μορφή αντιπρογραμματισμού: για τον εντοπισμό των σημείων όπου οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν πάει υπερβολικά μακριά και την προσπάθεια να προσφερθεί κάτι ως αντίδοτο στην κόπωση των χρηστών».

Αν και αυτό σπάνια θα οδηγήσει στη δημιουργία «του επόμενου μεγάλου πράγματος», το Myspace δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη να ανταγωνίζεται τις μεγάλες πλατφόρμες. Αντίθετα, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη διατήρηση της αύξησης των χρηστών και της αλληλεπίδρασής τους με την πλατφόρμα.