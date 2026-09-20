ΕΥΔΑΠ: Σημαντική βελτίωση στα αποθέματα νερού

Σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταγράφεται στα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, χωρίς ωστόσο οι διαθέσιμες ποσότητες να έχουν επανέλθει στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 17ης Σεπτεμβρίου 2026, τα συνολικά αποθέματα στους ταμιευτήρες ανέρχονται σε 597.211.000 κυβικά μέτρα νερού, έναντι 422.114.000 κυβικών μέτρων στις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει αισθητή ενίσχυση των διαθέσιμων αποθεμάτων μέσα σε διάστημα ενός έτους. Ειδικότερα, στους τέσσερις ταμιευτήρες που τροφοδοτούν το υδροδοτικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή τον Μόρνο, τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα, έχουν προστεθεί περίπου 175,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Σε ποσοστιαία βάση, η αύξηση των αποθεμάτων ανέρχεται σε 41,5% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρά τη βελτίωση, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στους ταμιευτήρες παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέχρι πριν από μερικά χρόνια, γεγονός που εξακολουθεί να καθιστά κρίσιμη την πορεία των αποθεμάτων και το επόμενο διάστημα.