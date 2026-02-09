ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών
Πολιτική
22:15 - 09 Φεβ 2026

Καλαφάτης: Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Ανάπτυξης στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει στην πράξη την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών και προάγει την ανθρώπινη διάσταση της έρευνας και καινοτομίας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης χαιρετίζοντας σήμερα την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου. Και πρόσθεσε: Φορείς με σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, συνεργάζονται και καινοτομούν αναδεικνύοντας παραδείγματα καλής πρακτικής και συνέργειας μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας”.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: Το πρώτο μνημόνιο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδραιώνει μια πολυδιάστατη σχέση με το ΕΙΕ αξιοποιώντας την ερευνητική δυναμική και την τεχνογνωσία των τριών ινστιτούτων του -δηλ. Ιστορικών Ερευνών, Χημικής Βιολογίας και Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας- και τη διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική ικανότητα του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας. Με την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, κοινές δράσεις και προγράμματα, οι δύο φορείς μοιράζονται υποδομές και δεδομένα και μπορούν να υποβάλουν κοινές προτάσεις χρηματοδότησης. Μια συνεργασία που ενισχύει την αριστεία, δημιουργεί ευκαιρίες για νέους ερευνητές και συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης.

Το ΕΙΕ και το Α.Π.Θ.”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “συνεργάζονται ήδη για την ανάπτυξη του Κέντρου Βιώσιμης Καινοτομίας, με στόχο σύγχρονα υπολογιστικά και τεχνολογικά εργαλεία που στηρίζουν τον σχεδιασμό ασφαλών και βιώσιμων προϊόντων. Συνεργασία που καλύπτει κρίσιμους τομείς, όπως τα προηγμένα υλικά και τα βιοχημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, σε σύνδεση και με το νέο Κέντρο Αριστείας του ΕΙΕ για τη θεραγνωστική του καρκίνου -ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 4 Φεβρουαρίου, τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου”. “Παράλληλα” όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, “η κοινή δράση επεκτείνεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορική έρευνα, την υγεία και το περιβάλλον, μέσα από κοινά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το ΕΙΕ στηρίζει επίσης το Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη”.

Αναφερόμενος στο δεύτερο μνημόνιο που υπεγράφη με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι: “φέρνει την έρευνα δίπλα στον ασθενή, ενισχύοντας την ανθρώπινη διάσταση της επιστήμης. Η ΕΛΛΟΚ αποτελεί τον πανελλαδικό φορέα που ενώνει και εκπροσωπεί 50 συλλόγους ασθενών με καρκίνο στηρίζοντας τους ασθενείς και ευαισθητοποιώντας την κοινωνία. Επειδή η υγεία αποτελεί θεμελιώδες και κοινωνικό δικαίωμα”, όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, “το ΕΙΕ και η ΕΛΛΟΚ ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων και την αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων υγείας και μητρώων ασθενών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να μετατρέπονται πιο άμεσα σε πρακτικές παρεμβάσεις που ωφελούν τους ασθενείς και ενισχύουν τη χάραξη πολιτικών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο”.

“Παράλληλα” όπως επισήμανε o κ. Καλαφάτης, “ενισχύονται οι δράσεις του ΕΙΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του Κέντρου Αριστείας για τη θεραγνωστική του καρκίνου, του Ολοκληρωμένου Κέντρου για τον Καρκίνο σε συνεργασία με τον «Άγιο Σάββα» και του Παρατηρητηρίου Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τους φορείς για την πρωτοβουλία τονίζοντας ότι: οι συμφωνίες αποτελούν υποδείγματα "καλής πρακτικής". Ευθυγραμμίζονται με τον νέο εθνικό σχεδιασμό και εντάσσονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας να επενδύουμε στην έρευνα που έχει κοινωνικό αντίκτυπο”.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου Γιώργος Καπετανάκης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλαφάτης: Το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης
Πολιτική

Καλαφάτης: Το ΝΟΗΣΙΣ φιλοδοξούμε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης

Καλαφάτης: Η μετάβαση στις πράσινες κατασκευές δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη
Πολιτική

Καλαφάτης: Η μετάβαση στις πράσινες κατασκευές δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη

Καλαφάτης: Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον χώρα υψηλού ρίσκου αλλά ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
Οικονομία

Καλαφάτης: Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον χώρα υψηλού ρίσκου αλλά ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ